Inauguran un túnel fundamental que enlazará la ciudad con el resto del país tras un año de obras

El Ayuntamiento de Madrid puso fecha definitiva a la reapertura del túnel A-5, también conocido como túnel 5, una infraestructura estratégica que conectará la capital con el resto del país a través de la red viaria nacional.

De acuerdo a lo anunciado por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, las tareas de excavación del nuevo túnel ya están prácticamente terminadas y la apertura al tráfico se producirá entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, una vez finalizado el año de obras intensivas.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

El comienzo de las obras para abrir el túnel en Madrid

Este túnel esencial, que conecta la A-5 con la M-30 bajo la avenida de Portugal en dirección a la entrada de la ciudad, forma parte del ambicioso plan de soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste.

Las obras se iniciaron con un corte temporal en julio de 2025, concretamente desde el viernes 18 de julio hasta finales de agosto de ese mismo año, periodo durante el cual se ejecutó la solera o losa inferior y las canalizaciones de servicios para facilitar la futura conexión del nuevo túnel con el ya existente de la M-30.

Posteriormente, se rehabilitó la rampa existente. Se prevé un segundo corte similar para el verano de 2026 en sentido opuesto, aprovechando siempre las semanas de menor demanda para reducir las incomodidades a los conductores.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Desvíos generados por las obras

Durante estos trabajos, el tráfico en dirección a Madrid se desvía por el paseo de Extremadura hacia los túneles de la avenida del Manzanares o, en superficie, por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses.

En todo momento se mantiene abierta la salida desde los túneles de M-30 hacia la A-5 en sentido Badajoz. Por tal motivo, Carabante expresó sus disculpas a los vecinos por las incidencias excepcionales, tales como los cortes de internet provocados por una ruptura accidental de fibra durante las obras, y ha afirmado que el Consistorio colabora con las operadoras para evitar nuevos inconvenientes en esta fase final.

Beneficios del nuevo túnel: más rapidez, seguridad y conectividad

Una vez inaugurado, el nuevo túnel A-5 Madrid transformará significativamente la movilidad en el suroeste de la capital. La A-5 registraba un tráfico diario de 80.000 vehículos; con el soterramiento, el tránsito en superficie se reducirá en un 90%, así como las emisiones contaminantes.

Este proyecto recupera el espacio urbano para los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, separándolos de Campamento y Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca). Además, permite la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer a lo largo de un tramo de 3,2 kilómetros.

¿Cómo avanzan las obras en junio de 2026?

Madrid ha culminado la excavación de los dos túneles que permitirán soterrar un tramo de la A‑5, un paso clave dentro de un proyecto destinado a transformar la movilidad en el suroeste de la ciudad.

Las obras continúan ahora con la instalación de estructuras, sistemas e infraestructuras internas, con trabajos previstos hasta el verano, tras lo cual se avanzará en las conexiones con la M‑30 y las pruebas finales.