China emprende un proyecto de infraestructura sin precedentes que promete revolucionar el transporte ferroviario en el ámbito global. Se prevé la edificación de un tren submarino de alta velocidad que operará por debajo del océano, facilitando la conexión entre dos grandes regiones en un tiempo considerablemente reducido en comparación con el actual. El proyecto incluye un túnel ferroviario que conectará las penínsulas de Liaodong y Shandong, regiones fundamentales para las actividades industriales, portuarias y comerciales del país asiático. En la actualidad, el traslado terrestre entre localidades como Dalian y Yantai puede tardar más de seis horas, dado que es necesario sortear la costa. Con la implementación de esta nueva conexión subterránea, el trayecto podría reducirse a tan solo 40 minutos, representando un cambio significativo en la movilidad regional. El proyecto, conocido como Bohai Strait Tunnel, contempla una red ferroviaria de más de 120 kilómetros de extensión que facilitará la conexión entre el noreste y el este de China a través de un recorrido directo bajo el mar. Esta obra es parte de la estrategia nacional de China para modernizar sus sistemas de transporte, con el fin de reducir los tiempos logísticos y fortalecer el intercambio económico entre regiones que concentran una parte considerable del comercio marítimo y la producción industrial del país. Según los planes oficiales, se proyecta que el túnel tendrá una longitud aproximada de 123 kilómetros y estará compuesto por tres conductos principales: dos túneles paralelos, que facilitarán el tránsito de trenes de alta velocidad y un tercer conducto central destinado a labores de mantenimiento, seguridad y evacuación. Los trenes tendrán la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, lo cual permitirá la integración directa de las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China, optimizando así el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. Las autoridades chinas consideran que este proyecto representa una inversión estratégica a largo plazo. Una vez que se encuentre en operación, se prevé que el túnel genere ingresos anuales aproximados a los 20.000 millones de yuanes, lo que facilitará la integración económica entre las dos penínsulas. El costo estimado del proyecto superará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares, posicionándolo como una de las obras ferroviarias submarinas más ambiciosas a nivel mundial. La construcción del Bohai Strait Tunnel constituye un notable reto de ingeniería. El diseño deberá atravesar áreas con actividad sísmica, además de lidiar con las complejidades inherentes a una perforación submarina de gran magnitud. Para asegurar la seguridad, el diseño incorpora sistemas de ventilación avanzados, impermeabilización y planes de evacuación de emergencia, los cuales han sido adaptados a un entorno ferroviario que funcionará por debajo del lecho marino. En la actualidad, el proyecto se halla en la fase de planificación y análisis de viabilidad, promovido por el Gobierno chino dentro de su programa de infraestructura estratégica. Según las proyecciones oficiales, una vez que se den inicio a las obras, la construcción podría prolongarse entre 10 y 15 años, antes de que el tren submarino comience a operar y revolucione la conectividad entre estas dos regiones de China.