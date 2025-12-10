Inaugurarán un tren bala que recorrerá 100 ciudades de Europa a menos de 100 euros: cuándo tendrá el primer viaje Fuente: IA

Viajar por Europa está a punto de cambiar para siempre gracias a una nueva propuesta que combina velocidad, comodidad y precios accesibles para fomentar el turismo de una manera mucho más rápida y segura.

Una empresa emergente con sede en Berlín trabaja en un proyecto revolucionario: un tren bala nocturno que permitirá recorrer el continente de forma cómoda, privada y económica, con tarifas desde menos de 100 euros y conexiones entre las principales ciudades europeas.

Cómo será el tren bala que conectará 100 ciudades de Europa

El tren ofrecerá tres tipos de cabinas, todas de dos metros de longitud y equipadas para garantizar un descanso pleno durante el viaje. La primera categoría será individual, ideal para viajeros solos que quieran privacidad.

Luego estará la doble, con cama para dos personas; y por último la doble vista, con amplios ventanales pensados para disfrutar de paisajes nocturnos y amaneceres desde la cama.

Los precios también serán un atractivo clave del servicio y tendrán los siguientes valores:

Cabinas individuales desde 79 euros ,

Cabinas dobles desde 149 euros.

La filosofía de Nox, la empresa alemana, es combinar privacidad con accesibilidad, ofreciendo una alternativa real a las aerolíneas económicas, pero con la ventaja de viajar mientras se duerme y sin necesidad de pagar hotel.

Cuándo será el primer viaje del nuevo tren bala de Europa

El lanzamiento está previsto para 2027, cuando Nox habilitará sus primeras rutas nocturnas. Del mismo modo, la compañía tiene como objetivo que en un plazo de diez años puedan operar más de 35 rutas y, para 2035, conectar 100 ciudades europeas como París, Roma, Ámsterdam, Barcelona, Varsovia o Zúrich.

Algunas de las primeras previsiones incluyen trayectos como Múnich–Ámsterdam en 11 horas o Barcelona–Zúrich en 12 horas, todos realizados de noche, lo que permitirá aprovechar el turismo durante el día en todas las locaciones que atraviesa.

Además de turistas, el proyecto apunta a profesionales que viajan por trabajo y que podrán reemplazar noches de hotel por un viaje cómodo, privado y productivo.