Los trenes son un servicio clave para conectar las ciudades. En este sentido, Europa se prepara para la inauguración de un tren nocturno que conectará Suiza, Dinamarca y Suecia.

La medida fue comunicada por los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB), cuyo portavoz declaró que el nuevo tren “hace aún más accesibles los viajes respetuosos con el medio ambiente al norte de Europa” y responde a “la creciente demanda de movilidad transfronteriza sostenible”.

¿Cómo será el recorrido del nuevo tren?

El tren nocturno EuroNight partirá desde Basilea (Suiza) y llegará a Copenhague (Dinamarca) y Malmö (Suecia), recorriendo aproximadamente 1.400 kilómetros en un viaje de 16 horas. El cronograma es el siguiente:

Salidas desde Basilea : miércoles, viernes y domingo a las 17:35, llegando a Malmö a las 09:35 del día siguiente.

Salidas desde Malmö: jueves, sábado y lunes a las 18:57, arribando a Basilea a las 11:30 del día posterior.

En su trayecto, el tren hará paradas en ciudades como Friburgo, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt y Hamburgo (Alemania), además de Padborg, Kolding, Odense, Høje Taastrup y el aeropuerto de Copenhague (Dinamarca).

Características del nuevo tren

El EuroNight está diseñado para ofrecer una experiencia confortable en viajes largos:

Capacidad : hasta 350 pasajeros por trayecto.

Opciones : asientos convencionales, literas y camarotes para dormir.

Servicios: pensados para garantizar descanso y comodidad durante la travesía nocturna.

Los boletos cubrirán diferentes rangos de precios, desde opciones económicas hasta camarotes acondicionados para el descanso.

¿Cuándo se inaugurará?

La primera salida del EuroNight está programada para el 15 de abril de 2026, con viajes tres veces por semana en cada sentido.

Las reservas podrán realizarse a partir del 4 de noviembre de 2025, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de planificar con anticipación esta experiencia única.