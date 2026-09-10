Tener un árbol en un balcón, terraza o patio pequeño no es imposible. Una de las especies que mejor se adapta a estos espacios es el laurel (Laurus nobilis), una planta perenne de hojas verdes y aromáticas que puede cultivarse en recipientes y utilizarse además en la cocina.

Aunque plantado directamente en tierra puede alcanzar un tamaño considerable, el cultivo en maceta permite controlar su crecimiento. Además, el laurel tolera bien la poda, por lo que se puede mantener con una forma compacta y adaptada al espacio disponible.

Por qué el laurel es ideal para un balcón o patio pequeño

Una de sus principales ventajas es que no necesita un gran jardín para desarrollarse. Los ejemplares jóvenes pueden crecer correctamente en macetas y, mediante podas periódicas, mantenerse con un tamaño adecuado para espacios reducidos.

También es una planta que aporta un valor ornamental durante todo el año debido a que mantiene sus hojas verdes. Al mismo tiempo, sus hojas desprenden el característico aroma del laurel y pueden utilizarse como condimento para distintas preparaciones.

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Para un balcón, lo recomendable es elegir una maceta con agujeros de drenaje y colocarla en un sitio protegido, con buena iluminación. El laurel se desarrolla bien con sol directo o semisombra.

Cómo cuidar el laurel en maceta

El mantenimiento no es complicado, pero hay algunos puntos importantes. El primero es evitar el exceso de agua: necesita un sustrato con buen drenaje, ya que el encharcamiento puede dañar las raíces. El riego debe hacerse cuando la capa superior del sustrato se haya secado.

La poda es otra de las claves. Como el laurel puede crecer hasta convertirse en un arbusto o árbol de gran tamaño, recortar sus ramas permite controlar la altura, mantener una forma determinada y favorecer una estructura más compacta.

También conviene controlar periódicamente el estado de las hojas y realizar trasplantes cuando las raíces hayan ocupado demasiado el recipiente .

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El detalle que lo convierte en una planta doblemente útil

Además de decorar y perfumar el ambiente, el laurel tiene un uso práctico: sus hojas pueden utilizarse frescas o secas para cocinar. Son habituales en guisos, sopas, carnes, pescados, salsas y conservas.

Por eso, para quienes viven en departamentos o tienen un patio pequeño, una terraza o un balcón, cultivar un laurel en maceta permite sumar una planta aromática, ornamental y aprovechable en la cocina, sin necesidad de contar con grandes superficies.