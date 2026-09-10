Con más de una década de trayectoria y varios locales en el territorio bonaerense, una reconocida marca de indumentaria de lujo anunció el cierre definitivo de sus operaciones y comenzó una liquidación total.

Se trata de Adriana Costantini, la histórica marca nacional de moda femenina que bajó sus persianas de manera sorpresiva en sus principales puntos de venta bonaerenses, marcando el fin de un ciclo para miles de clientas que acompañaron a la firma desde sus inicios.

Cierra una reconocida marca de indumentaria

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, los responsables de la firma anunciaron la interrupción total de la atención al público tanto en su tradicional punto céntrico como en su concurrida sucursal de City Bell.

Cierra un local de Buenos Aires

Los locales pusieron en marcha un remate de inventario y liquidación total con descuentos significativos en todas sus prendas hasta agotar el stock disponible en los mostradores.

“Agradecemos profundamente a todas las clientas que nos acompañaron y confiaron en la marca durante más de una década”, expresaron los voceros de la firma en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de nostalgia e incertidumbre sobre el futuro de la marca.

La crisis del sector textil e indumentaria

El cierre de esta emblemática firma se suma a una serie de bajas sensibles en los principales corredores y paseos de compras de la provincia.

La combinación de menores niveles de ventas, el incremento constante en los costos operativos fijos y la suba en los alquileres comerciales aceleraron la salida del mercado de diversas cadenas nacionales y comercios tradicionales.

Esta baja se suma a la de otras firmas de indumentaria y calzado que debieron reestructurar o finalizar sus operaciones en los últimos meses dentro del territorio bonaerense, en un escenario donde los consumidores ajustan gastos y el rubro de la indumentaria sufre un fuerte impacto en el consumo diario.