Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos x el Asado: para el vacío perfecto se debe poner “tres horas del lado de la grasa”.

En esta noticia El truco de Locos x el Asado para preparar el mejor vacío

Cada parrillero tiene sus propias técnicas para que el asado salga espectacular.

Existen diversos trucos en el mundo del asado para que la carne quede hecha una mantequita al mismo tiempo que mantiene sus jugos y sabores.

Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos x el Asado, es un parrillero influencer con más de 3.9 millones de seguidores en Instagram. En uno de sus recientes videos, explicó que tira el vacío 3 horas del lado de la grasa al fuego .

El truco de Locos x el Asado para preparar el mejor vacío

El vacío es uno de los cortes favoritos de los argentinos por su sabor y textura. La carne suele venir en piezas de tamaños medianos y grandes, por lo que demanda mucha paciencia al ser preparado.

Su membrana o capa de grasa permite que esté varias horas al fuego sin que se queme, por lo que es ideal para cocciones prolongadas.

Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos x el Asado: para el vacío perfecto se debe poner “tres horas del lado de la grasa”. IG: @locosxelasado

En uno de sus últimos videos, “Laucha” preparó este tradicional corte de carne a la parrilla. En un inicio, condimentó el vacío “solo del lado de la carne” con un preparado de sal y pimienta.

Una vez hecha la brasa y con un fuego medio, puso la carne mientras explicaba que iba a ir “tres horas del lado de la grasa”.

Además, reveló uno de los trucos claves para realzar el aroma: “una vez puesto el vacío, vamos a meterle una leña por abajo para que ahúme bien”.

Luego, decidió tapar la carne para que se forme un efecto horno y mantenga el calor, al mismo tiempo que la leña va perfumando la carne.

Luego de tres horas de cocción, la membrana y la grasa del vacío deben tener un dorado característico de la parrilla. Para terminar la cocción, dejó del lado de la carne una hora más.

Terminado el tiempo, dejó reposar treinta minutos para que los jugos se concentren. El resultado es un vacío tierno que se corta sin necesidad de un cuchillo.