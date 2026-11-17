Por qué algunos huevos son azules o verdes.

Los huevos de gallina suelen encontrarse en distintos tonos, desde el blanco y el marrón hasta colores menos habituales como el azul y el verde. Aunque estas variedades llaman la atención y pueden generar dudas al momento de comprarlos, su apariencia tiene una explicación científica relacionada con la genética de las aves.

A diferencia de lo que muchas personas creen, el color de la cáscara no determina que un huevo sea más saludable, nutritivo o tenga mejor sabor que otro. La principal diferencia está en los pigmentos que intervienen durante su formación y en la raza de la gallina que los pone.

Según especialistas de la Universidad de Florida, las características genéticas de cada gallina determinan qué color tendrá la cáscara. Por eso, existen razas capaces de producir huevos azules o verdes, además de las variedades blancas y marrones que se comercializan habitualmente.

Por qué algunos huevos son azules o verdes

El color de la cáscara depende de los pigmentos que la gallina deposita mientras el huevo se forma en su aparato reproductor. Aunque todos los huevos comienzan con una estructura de base blanca, algunas aves incorporan sustancias que modifican su apariencia exterior.

Uno de los principales pigmentos responsables de estas tonalidades es la biliverdina, que produce los colores azulados. Se trata de una sustancia derivada de la degradación del grupo hemo, presente en la sangre.

En cambio, los huevos marrones deben su tonalidad principalmente a otro pigmento llamado protoporfirina IX. Su concentración y distribución sobre la superficie de la cáscara determinan la intensidad del color, que puede variar desde un marrón claro hasta uno más oscuro.

Los huevos verdes se forman cuando intervienen ambos pigmentos: la base azulada aportada por la biliverdina y la tonalidad marrón generada por la protoporfirina. La combinación de estas sustancias puede producir diferentes matices, desde verdes claros hasta tonos oliva.

Una investigación publicada en la revista científica Animal en 2023 analizó las diferencias entre cáscaras blancas, marrones, azules y verdes, y estudió la presencia de estos pigmentos durante el proceso de formación del huevo.

Por qué algunos huevos son azules o verdes. Fuente: Gemini IA.

Qué diferencia a los huevos azules, verdes, blancos y marrones

La principal diferencia entre estas variedades está en su composición pigmentaria y en la información genética de la gallina. Cada tonalidad responde a un mecanismo particular:

Huevos blancos: tienen una cantidad muy baja o no presentan pigmentos visibles en la cáscara.

Huevos marrones: su color se debe principalmente a la protoporfirina IX, que se deposita durante la formación de la cáscara.

Huevos azules: contienen biliverdina, un pigmento que aporta la tonalidad azulada y puede distribuirse en distintas capas de la cáscara.

Huevos verdes: combinan pigmentos azulados y marrones, lo que genera diferentes tonalidades verdosas.

La raza de la gallina es uno de los factores determinantes. Por ejemplo, las aves de la raza Araucana son conocidas por poner huevos azulados, mientras que otras líneas pueden producir huevos verdes por la combinación de pigmentos.

Estas características no dependen de que la gallina consuma alimentos de determinados colores ni de que reciba una alimentación especial para producir una cáscara azul o verde.

¿Los huevos azules y verdes tienen más nutrientes que los blancos y marrones?

Una de las creencias más extendidas es que los huevos de colores poco habituales tienen mayor valor nutricional. Sin embargo, el tono de la cáscara no permite determinar la cantidad de proteínas, vitaminas, minerales o grasas que contiene el alimento.

La Universidad de Florida explica que no existen diferencias nutricionales significativas entre los huevos blancos y los de cáscaras coloreadas por el solo hecho de pertenecer a distintas variedades de gallinas.

La Universidad Estatal de Mississippi también señala que el color exterior no determina el contenido nutricional ni el sabor del huevo.

Las diferencias en la composición pueden estar relacionadas con otros factores, como la alimentación de las aves, su edad y las condiciones de crianza. Por eso, dos huevos del mismo color también pueden presentar características nutricionales diferentes.

En definitiva, los huevos azules y verdes no son una variedad más saludable por su apariencia. Su color responde a una combinación de factores genéticos y pigmentos naturales que intervienen durante la formación de la cáscara.