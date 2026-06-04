Horror en Luján: abrió fuego dentro de la comisaría y perdieron la vida un policía y un detenido.

En esta noticia La investigación apunta a reconstruir cada detalle del hecho

Una jornada que parecía transcurrir con normalidad terminó convertida en una escena de extrema violencia dentro de una comisaría de Open Door, en el partido de Luján. El episodio dejó como saldo la muerte de un efectivo policial y de un hombre que había sido trasladado a la dependencia por una causa judicial pendiente.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el detenido protagonizó una secuencia que derivó en un feroz enfrentamiento armado dentro del edificio policial. La situación se desarrolló en pocos minutos y obligó a una rápida intervención de los agentes que se encontraban en el lugar.

En medio del caos, dos integrantes de la fuerza fueron alcanzados por disparos. Uno de ellos sufrió una grave lesión en la cabeza, mientras que otro resultó herido en una mano. El episodio abrió múltiples interrogantes sobre cómo se desencadenó el tiroteo en una zona que debía permanecer bajo estrictas medidas de seguridad.

Las versiones preliminares indican que el sospechoso logró acceder a un arma de fuego una vez dentro de la seccional. Los investigadores intentan determinar si ingresó con ella o si logró apoderarse de la pistola reglamentaria de alguno de los efectivos presentes.

La investigación apunta a reconstruir cada detalle del hecho

El policía fallecido fue identificado como Neri Churquina, de 33 años. Aunque alcanzó a ser trasladado con vida a un hospital de la zona, murió poco después debido a las lesiones provocadas por el disparo recibido.

Las autoridades investigan como pudo hacerse con el arma el hombre con pedido de captura (Fuente: redes sociales). Redes Sociales

Por su parte, el segundo agente lesionado recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. Su declaración será una de las piezas más importantes para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la dependencia policial.

El agresor murió durante la intervención de otro efectivo que respondió al ataque para controlar la situación. Tras el hecho, se desplegó un importante operativo de seguridad en los alrededores de la comisaría mientras se realizaban las primeras pericias.

Ahora, los especialistas analizan pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia completa de los acontecimientos. Entre los puntos centrales de la investigación aparece la forma en que el detenido obtuvo el arma utilizada durante el episodio que terminó con dos personas fallecidas.