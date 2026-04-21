Un incidente ocurrió este martes por la mañana en la Línea D del subte, donde una mujer habría sido empujada a las vías en la estación Pueyrredón. Según informaron fuentes policiales a periodistas de El Cronista, el hecho se registró pasadas las 10:00, instantes antes del ingreso de una formación. Luego de revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, fuentes policiales señalaron a este medio que quedó documentada la secuencia del hecho. Como consecuencia del incidente, EMOVA, concesionaria del Subte de Buenos Aires, informó que la Línea D circulaba con el servicio limitado entre las estaciones Congreso de Tucumán y Scalabrini Ortiz por protocolo por arrollamiento de persona. Sin embargo, a las 12 lograron normalizar el servicio. El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar. También intervinieron las autoridades externas competentes, como la Policía de la Ciudad y el SAME. Por tratarse de procedimientos donde actúa la justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso. EMOVA informó que el servicio de la Línea D fue restablecido en toda su traza, luego de que finalizaran los procedimientos correspondientes. De esta manera, las formaciones vuelven a circular con normalidad tras la interrupción generada por el incidente.