Horóscopo Chino: la fecha clave de 2024 en la que todo cambiará, según Ludovica Squirru

A pocas semanas de comenzar un nuevo año, Ludovica Squirru predijo recientemente cómo será el futuro y adelantó qué pasará en 2024.

A través del Horóscopo Chino, la astróloga señaló fechas clave en las que sucederán cambios importantes para las personas.

El país de Europa con un bajísimo costo de vida que no exige pasaporte europeo para trabajar

PAMI: este es el motivo por el que ciertos jubilados no cobraron el bono extra de $ 15.000

Horóscopo Chino: cuál es la fecha clave para 2024, según Ludovica Squirru





La astróloga aseguró que el año próximo vendrá con cambios. "Comienza el 10 de febrero y va a agudizarse. Ahora estamos en el Conejo de Agua, el peor, porque los chinos dicen que en un periodo de 120 años este es el peor. Lo que estamos viendo y viviendo. Tiene que ver porque los chinos marcan los ciclos cada 60 años", expresó.

"La pandemia pasó y sigue actuando. Lamento decir que no traigo las mejores noticias", agregó la escritora. Además, recomendó no casarse, no construir y no empezar cosas nuevas "porque todo eso está destinado a desaparecer", remarcó.

Pero advirtió que a partir de febrero de 2024 todo será más próspero y llegará una gran positividad a la vida de las personas.



Horóscopo: los signos del Zodiaco que mejores consejos dan a sus amigos

Verano 2024: el clásico hotel de Mar del Plata con una ubicación excelente y habitaciones a $ 40.000

Año del Dragón: cómo será 2024 según Ludovica Squirru



La astróloga dio un mensaje esperanzador sobre el año próximo, en el que aseguró que habrá un "rebrote de vida". En el Horóscopo Chino, el dragón es de madera, que está relacionada con la naturaleza y todo lo que florece.

"Está bueno programar cosas para el año que viene. Tratar de hacer la plancha este año hasta el 10 de febrero", concluyó.