Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 5 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 5 de junio para Escorpio

Para Escorpio, el día insinúa que lo no ocurrido puede hacerse real y dar cauce a deseos íntimos. La sutileza y el respeto por los propios tiempos se muestran como los mejores aliados.

En lo sexual, la claridad nace de mirar sin juicio lo que pocas veces se admite; nada de ello carga con culpa. La intimidad crece donde hay discreción y complicidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Escorpio, este 2026-06-05 el destino abre una rendija en lo laboral: pueden activarse oportunidades inesperadas si alineas tus metas con tus deseos más íntimos. Esa energía profunda, ligada a lo que pocas veces te permites mirar, puede traducirse en magnetismo, foco y valentía para pedir un ascenso, renegociar condiciones o lanzar una propuesta. Canalízala con profesionalismo y límites claros, evitando mezclar lo personal directamente en el entorno de trabajo; úsala para transformar un patrón y dar un paso decisivo. Si preparas datos y te mueves a tiempo, lo que no había sucedido aún podría comenzar hoy.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio: Hoy el destino abre la puerta para que lo que no ha pasado suceda en cualquier momento. Si miras de frente tu sexualidad y tus deseos más íntimos, sin culpa, el amor se intensifica y puede concretarse un encuentro inesperado.

Compatibilidad del día: Tauro. La química será fuerte y sensual; con Tauro podrás explorar deseos sin juicios y transformar una fantasía en realidad.

Los números de la suerte para Escorpio

Los números de la suerte para Escorpio son "77, 46, 35, 19" y pueden servir para atraer buena fortuna y elegir fechas o combinaciones en decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, permítete explorar con respeto tus deseos más íntimos sin culpa: practica la autoescucha, comunica límites claros y, si lo necesitas, consulta a un profesional de salud sexual; cuidar tu consentimiento y emociones fortalecerá tu bienestar emocional y físico.