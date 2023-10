Horóscopo chino: Ludovica Squirru contó por qué todo va a mejorar en 2024 según la astrología

Ya casi se termina el 2023 y la mayoría de las personas ya están pensando en cómo será el próximo año. Por eso, muchos astrólogos ya empezaron a compartir cuáles son sus predicciones para el 2024.

Ludovica Squirru, la astróloga especialista en horóscopo chino, brindó su opinión sobre el futuro y trajo tranquilidad a sus seguidores, asegurando que todo mejorará.

Escapadas: las increíbles termas entrerrianas para toda la familia que quedan a 3 horas de CABA y tiene precios accesibles

La parrilla creada por un uruguayo que en pleno Barrio Chino se convirtió en furor por sus platos

¿Cuáles son las predicciones de Ludovica Squirru?

La astróloga visitó Urbana Play y comentó que el próximo año todo va a mejorar porque el 10 de febrero empieza el año del Dragón.

Ludovica Squirru ya tiene sus predicciones para el 2024. (Foto: archivo)

También explicó que este año fue el año del Conejo, el cual es uno de los peores para el horóscopo chino. Según ella, eso explica todos los hechos trágicos que sucedieron este año.

"De un periodo de 120 años, para los chinos este es el peor. Los chinos marcan los ciclos cada 60 años. Es decir, los grandes ciclos, de cambios totales", declaró Ludovica.

Sobre el año del Conejo, la astróloga comentó que es un año "en donde los chinos aconsejan no casarse, no construir, no hacer nada, no empezar con cosas nuevas, porque todo está destinado a desaparecer".

El astrólogo de Boca Juniors predijo el resultado de la final de la Copa Libertadores: ¿el trofeo continental vuelve a la Argentina?

Las imperdibles termas entrerrianas que son las mejor ubicadas de todo el país: quedan a 4 horas de CABA, Rosario y Santa Fe

¿Qué aconsejó Ludovica Squirru para el 2024?

Al final de la entrevista, la astróloga especializada en el horóscopo chino comentó que el 2024, el año del Dragón, tiene un germen positivo de rebrote de vida. El dragón es de madera, la madera es la naturaleza, es todo lo que florece.

Para eso, ella recomendó programar cosas para el próximo año, ya que todo va a mejorar.