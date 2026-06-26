Durante décadas, los científicos estudiaron miles de fragmentos provenientes de Marte sin encontrar una evidencia como esta. Ahora, una pequeña roca volvió a poner al planeta rojo, muchas veces considerado el “planeta gemelo” de la Tierra por algunas de sus similitudes geológicas, en el centro de la investigación espacial.

El descubrimiento no solo sorprendió por el mineral encontrado, sino porque obliga a replantear parte de la historia geológica marciana. Detrás del hallazgo hay un meteorito analizado con tecnología de alta precisión y una pregunta que, por ahora, permanece sin respuesta.

La NASA confirma un hallazgo sin precedentes en una roca proveniente de Marte

El estudio, en el que participaron investigadores de Canadá, Reino Unido e Italia, identificó por primera vez granate en una roca marciana, un mineral ampliamente conocido en la Tierra tanto por su valor como gema como por la información geológica que conserva.

La muestra pertenece al meteorito NWA 8171, recuperado años atrás y conservado en el Museo Real de Ontario. Durante un análisis mineralógico, los científicos detectaron una composición química que no coincidía con la esperada para este tipo de roca.

La muestra pertenece al meteorito NWA 8171, recuperado años atrás y conservado en el Museo Real de Ontario. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Tras realizar estudios con microscopía electrónica y técnicas láser de alta resolución, comprobaron que se trataba de granate, un descubrimiento que nunca antes había sido documentado en materiales provenientes de Marte.

Qué revela el granate sobre el pasado del “planeta gemelo” de la Tierra

En nuestro planeta, el granate suele formarse cuando las rocas son sometidas a temperaturas muy elevadas y enormes presiones durante millones de años. Por eso, encontrarlo en Marte abre nuevas hipótesis sobre los procesos internos que experimentó el planeta.

Los investigadores consideran que el mineral pudo originarse después del impacto de un gran meteorito capaz de modificar la corteza marciana. Otra posibilidad es que se haya formado por la acción del magma que ascendía desde el interior del planeta cuando Marte todavía conservaba una intensa actividad geológica.

Si cualquiera de estas hipótesis se confirma, los especialistas obtendrán información clave para reconstruir cómo evolucionó Marte hace más de 4.500 millones de años, cuando su superficie era muy diferente de la actual.

El misterio que todavía desconcierta a los científicos tras el descubrimiento

A pesar de la importancia del hallazgo, los investigadores reconocen que aún no pueden responder la pregunta más importante: si esa roca se formó realmente en Marte o si llegó desde otro cuerpo del Sistema Solar tras un antiguo impacto .

La única forma de comprobarlo sería estudiar la composición isotópica del granate, especialmente la del oxígeno. Sin embargo, ese procedimiento implica destruir parte del fragmento analizado.

Debido a que podría tratarse del único ejemplar marciano conocido con estas características, el equipo decidió preservar la muestra y continuar la investigación mediante otros métodos, mientras compara los resultados con la información obtenida por sondas y vehículos que actualmente exploran la superficie del planeta rojo.