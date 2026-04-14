El cielo de abril se prepara para desplegar una escena poco habitual. En la madrugada del 17 al 18 de abril de 2026, varios de los planetas más visibles del sistema solar se ubicarán en una misma franja del firmamento, formando una alineación que podrá apreciarse sin necesidad de equipos complejos. Los protagonistas de este fenómeno serán Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que aparecerán “en fila” antes de la salida del sol. El punto más destacado se dará el 18 de abril, y el mejor momento para observarlos será entre 30 y 90 minutos antes del amanecer, cuando el cielo aún mantiene oscuridad suficiente. Durante ese lapso, el crepúsculo jugará un papel clave, la luz tenue del horizonte permitirá distinguir con mayor claridad a los planetas más brillantes. En este sentido, Venus y Júpiter serán los más fáciles de ubicar por su intensidad, mientras que otros requerirán un poco más de atención. Además, este evento coincide con un período de gran actividad astronómica, con presencia de lluvias de meteoros y fases lunares que favorecen la observación, lo que convierte a abril en un mes ideal para mirar el cielo. El fenómeno será visible desde distintos puntos del país. Para aprovecharlo al máximo, los especialistas recomiendan elegir lugares elevados y con horizonte despejado, lejos de edificios o elementos que bloqueen la vista. Aunque gran parte de los planetas podrán observarse a simple vista, algunos, como Neptuno, requerirán el uso de instrumentos ópticos para ser detectados. Quienes quieran capturar imágenes de la alineación pueden mejorar los resultados con algunos ajustes simples: También se sugiere incorporar elementos del paisaje, como árboles o construcciones, para aportar dimensión y lograr composiciones más atractivas. Si bien la observación será suficiente para disfrutar del evento, el uso de herramientas puede potenciar la experiencia. Los binoculares permiten ubicar mejor los planetas y distinguir sus posiciones, mientras que un telescopio básico puede revelar detalles como los anillos de Saturno o algunas lunas de Júpiter. A su vez, existen aplicaciones móviles que ayudan a identificar los cuerpos celestes en tiempo real mediante realidad aumentada, facilitando la experiencia incluso para quienes no tienen conocimientos previos.