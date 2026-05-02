El inodoro es uno de los lugares más difíciles de mantener sin sarro en el hogar. Sin embargo, hay un truco fácil que cada vez más personas incorporan a su rutina de limpieza y que no necesita productos químicos agresivos. Se trata de colocar hielo directamente en el inodoro, dejar que actúe unos minutos y luego tirar la cadena. El frío extremo, combinado con el agua, ayuda a desprender el sarro leve que se acumula en las paredes internas de la taza. El sarro es una acumulación de minerales, principalmente calcio y magnesio, que el agua deja depositados en las superficies. En este contexto, el contraste térmico que genera el hielo provoca una microdilatación y contracción del material que afloja esos depósitos antes de que se endurezcan del todo. El truco es más efectivo en etapas tempranas, es decir, cuando el sarro todavía no está completamente mineralizado. Si bien no reemplaza una limpieza profunda con productos específicos, sí reduce la acumulación semana a semana. Así se hace: En ese caso, el hielo solo no alcanza. Lo más recomendado es combinar este hábito con una limpieza mensual usando ácido cítrico diluido en agua o vinagre blanco, que disuelven los minerales acumulados de forma más profunda. Para manchas más antiguas, los productos con ácido clorhídrico son los más efectivos, aunque requieren ventilación adecuada y guantes. El truco del hielo funciona mejor como rutina de prevención: si lo incorporás antes de que el sarro se vea, vas a notar que el baño tarda mucho más en mancharse. En conclusión, un hábito simple, sin costo adicional y que muchas personas ya aplican para mantener el baño sin manchas entre una limpieza y otra.