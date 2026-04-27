Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para el hogar, en especial para la limpieza de las zonas que tienen contacto con alimentos. En este contexto, se pueden reciclar las cáscaras de palta y mezclarlas con vinagre para tener un excelente limpiador y abono. Las cáscaras de palta cuentan con aceites naturales que sirven para aflojar la suciedad y restos de grasa que suelen estar pegados en la mesada de la cocina. Otro de sus conocidos beneficios es que aporta fenólicos que tienen efecto antibacteriano. Por su parte, el vinagre potencia su acción limpiadora al ayudar a eliminar olores en lugar de solo taparlos. El truco es uno de los más conocidos porque no requiere químicos y aporta los siguientes beneficios: La combinación permite reciclar residuos que suelen ser tirados. Con tan solo sumarles vinagre se convierte en un limpiador multisuperficie que no necesita químicos. Para prepararla solo se deberán seguir los siguientes pasos: Otro de sus conocidos usos es para la jardinería, ya que potencia el crecimiento de las plantas por tener materia orgánica y potasio. En estos casos, bastará con cortar las cáscaras de palta en trozos pequeño y dejarlas en un frasco con vinagre. Dejar reposar por 48 horas y colarlo. Al momento de pasarlo al rociador, diluir 1 parte por 10 de agua y regarla tierra 1 vez cada 15 días.