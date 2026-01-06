En los últimos meses, una mezcla casera comenzó a ganar popularidad por sus múltiples usos en el hogar y el cuidado de las plantas. Se trata de una preparación simple que combina cáscaras de banana, vinagre y canela.

Estos tres ingredientes, al hervirse juntos, generan un líquido con propiedades aprovechables para la jardinería y el control de plagas.

Para qué sirve la mezcla de cáscaras de banana, vinagre y canela

Uno de los principales usos de esta mezcla es como fertilizante natural para plantas. Las cáscaras de banana son ricas en potasio, fósforo y calcio, nutrientes clave para fortalecer raíces, mejorar la floración y favorecer el crecimiento. Al hervirlas, estos minerales se liberan en el agua, creando un preparado líquido fácil de absorber por el suelo o las hojas.

El vinagre, usado en pequeñas cantidades y correctamente diluido, ayuda a regular el pH del sustrato en plantas que prefieren suelos ligeramente ácidos. Además, aporta propiedades antibacterianas que pueden prevenir la proliferación de hongos.

La canela, por su parte, es conocida por su efecto antifúngico y repelente natural, lo que convierte a esta mezcla en una aliada contra plagas comunes como hormigas y mosquitos.

Cómo preparar y aplicar esta mezcla paso a paso

Para preparar esta mezcla, se recomienda hervir durante 10 a 15 minutos las cáscaras de dos o tres bananas en un litro de agua. Una vez retirado del fuego, añadir una rama de canela y un chorrito de vinagre blanco o de manzana. Tras dejar reposar y enfriar, el líquido debe colarse antes de su uso.

En el caso de las plantas, el preparado se utiliza siempre diluido: una parte de la mezcla por dos o tres partes de agua. Puede aplicarse directamente sobre la tierra una vez por semana o pulverizarse sobre las hojas, evitando las horas de sol intenso. Para la limpieza del hogar, se puede colocar en un rociador y usar sobre mesadas, bachas o pisos, probando primero en una pequeña superficie.

Esta combinación de ingredientes naturales se destaca por ser económica, fácil de hacer y versátil. Por eso, cada vez más personas la eligen como una alternativa sustentable para el cuidado del hogar y las plantas, aprovechando residuos orgánicos y reduciendo el uso de productos industriales.