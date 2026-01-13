Entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década: la Luna de Sangre 2026, un eclipse lunar total que será visible desde gran parte del continente americano.

Durante el fenómeno, la Luna atravesará la umbra terrestre, la región más oscura de la sombra de la Tierra, lo que provocará que el satélite adopte tonalidades rojizas y anaranjadas durante aproximadamente 80 minutos de totalidad.

Qué es la Luna de Sangre y por qué la Luna se ve roja

La llamada Luna de Sangre ocurre cuando, durante un eclipse total de Luna, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

Entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década. Fuente: archivo.

Según explicaron especialistas de la NASA, este efecto se produce porque:

“La luz azul se dispersa con relativa facilidad al atravesar la atmósfera terrestre. La luz rojiza, en cambio, viaja de forma más directa y es la que termina iluminando la Luna durante el eclipse”.

Ese filtrado natural convierte a la Luna en un disco rojo tenue, un fenómeno visual que la transforma en uno de los eventos astronómicos más fotografiados del mundo.

Dónde y cuándo se podrá ver el eclipse lunar total de marzo de 2026

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 podrá observarse en distintas regiones del planeta:

Totalmente visible en casi toda Sudamérica .

Visible también en gran parte de América del Norte , el océano Pacífico y zonas de Asia y Oceanía .

En el oeste de Estados Unidos, Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda, el fenómeno podrá verse de principio a fin sin interrupciones.

De acuerdo con datos del sitio especializado Time and Date, solo el 2% de la población mundial podrá observar todas las fases del eclipse, mientras que cerca del 31% verá al menos la fase total, es decir, la Luna completamente roja.

Un eclipse especial: por qué el de 2026 es distinto

Este evento tendrá además una particularidad astronómica: ocurrirá siete días antes del apogeo lunar, el momento en que la Luna se encuentra más alejada de la Tierra. Esto hará que se vea ligeramente más pequeña, pero también más oscura y profunda en color.

Además, será: