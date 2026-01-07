Con el comienzo del año, la NASA publicó el calendario de eventos astronómicos de enero, anticipando que durante este mes podrá observarse un acontecimiento único en el año.

En los próximos días, Júpiter, consagrado como el “rey del cielo” por ser el planeta más grande del sistema solar y uno de los cuerpos celestes más brillantes, se encontrará en su punto máximo del 2026, brindando un verdadero espectáculo.

La NASA confirmó la llegada del “rey del cielo” en enero: cuándo será

De acuerdo con lo especificado por la agencia, durante este mes Júpiter alcanzará en pocos días su punto más grande y brillante del año el 10 de enero, tan sólo superado por la luna y Venus.

En esa fecha, el planeta se encontrará en la llamada “oposición”, que ocurre cuando la Tierra se ubica directamente en el medio de Sol y Júpiter.

El consejo de la agencia para observar este evento es mirar hacia el este, donde se podrá ubicar el objeto en la constelación de Géminis.

Júpiter alcanzará su punto más brillante el 10 de enero. Fuente: archivo.

Otros eventos astronómicos de enero confirmados por la NASA

Además de Júpiter brillante, enero también dará lugar a la conjunción entre Saturno y la luna, que podrá observarse el 23 del mes. Esto significa que a la vista parece que se encuentran cercanos, aunque en realidad están sumamente separados.