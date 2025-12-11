Es el planeta más grande del sistema solar y de las "estrellas" más brillantes: cuándo es el mejor momento para observarlo. (Fuente: archivo).

Júpiter, el gigante del Sistema Solar, vuelve a brillar con intensidad en el cielo nocturno. Conocido por ser uno de los puntos más luminosos visibles a simple vista, este planeta gaseoso despierta el interés de astrónomos y aficionados cada vez que se aproxima a la Tierra.

Su tamaño colosal, su rápida rotación y la presencia de fenómenos únicos como la Gran Mancha Roja lo convierten en uno de los cuerpos celestes más fascinantes para observar. Más allá del cinturón de asteroides, Júpiter se posiciona como el quinto planeta respecto al Sol y el más grande de todo el Sistema Solar.

Su brillo se intensifica cada 13 meses aproximadamente, cuando se acerca a nuestro planeta y destaca incluso en cielos urbanos. Con nuevas oportunidades de observación previstas para 2025 y principios de 2026, será el momento ideal para dirigir los telescopios hacia este gigante.

¿Cómo está conformado Júpiter?

Júpiter es una gigantesca bola de gas compuesta principalmente por hidrógeno y helio, sin superficie sólida y con una atmósfera dinámica repleta de cinturones nubosos y tormentas de larga duración.

Su rasgo más emblemático es la Gran Mancha Roja, un ciclón de tamaño superior al de la Tierra que lleva activo más de 300 años y que, según los astrónomos, continúa reduciendo su tamaño. Podrían caber más de 1300 Tierras en su interior. Sin embargo, a pesar de su inmensidad Júpiter es el planeta que gira más rápido sobre su eje, completando un día en menos de 10 horas.

También está rodeado por un tenue sistema de anillos y alberga la mayor cantidad de lunas conocidas: 95 satélites, incluidas las cuatro lunas galileanas descubiertas en 1610: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.

¿Cuáles son las características de Júpiter?

Tipo de planeta: gigante gaseoso

Radio: 69.911 km

Masa: 1,8982 × 10²⁷ kg

Temperatura: -145 °C

Distancia media al Sol: 778 millones de km

Día solar: 9 h 55 m 33 s

Año joviano: 11,86 años terrestres

Anillos: 4

Lunas: 95

Composición: 90% hidrógeno y 10% helio

Edad: 4603 millones de años

Es el planeta más grande del sistema solar y de las "estrellas" más brillantes. (Fuente: archivo). dottedhippo

¿Cuándo es el mejor momento para observar Júpiter?

En diciembre será visible casi toda la noche y alcanzará un esplendor especial el 14 de diciembre, cuando pase cerca de la estrella Pólux con magnitud -2.6. El punto culminante llegará el 10 de enero de 2026, cuando Júpiter entre en oposición con el Sol.

Ese día se verá más grande y brillante que en cualquier otro momento del año, con un diámetro aparente de 45,6 segundos de arco. Saldrá por el este al atardecer y permanecerá visible toda la noche.

Con binoculares podrán apreciarse sus cuatro lunas principales y, con un pequeño telescopio, sus icónicas bandas nubosas. Los observadores urbanos también podrán disfrutar de este espectáculo: incluso en zonas con contaminación lumínica, Júpiter brillará de manera inconfundible.