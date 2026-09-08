Buenos Aires tendrá varios días de temperaturas en ascenso antes de enfrentar un brusco cambio de tiempo. El alivio del frío polar que marcó el comienzo de septiembre durará poco: hacia el viernes 11 de septiembre llegará una Sudestada que provocará lluvias, fuertes ráfagas y una importante crecida del Río de la Plata.

El fenómeno marcará un quiebre en las condiciones meteorológicas sobre el AMBA. Mientras el miércoles y el jueves podrían dejar temperaturas cercanas a los 20 °C, el escenario cambiará rápidamente desde el viernes, con cielo cubierto, viento del sudeste y un nuevo ingreso de aire frío.

Sudestada en Buenos Aires: cuándo llega el cambio de tiempo y qué se espera

El deterioro comenzará a sentirse durante el viernes 11 de septiembre, cuando aumentará progresivamente la nubosidad y el viento ganará intensidad. Durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con acumulados que por el momento se estiman en hasta 10 milímetros.

El viento será uno de los principales protagonistas del episodio. Las proyecciones anticipan ráfagas de entre 35 y 50 km/h, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de la Sudestada.

Además, la persistencia del viento del sudeste podría generar una importante crecida del Río de la Plata, por lo que las zonas ribereñas y los sectores habitualmente vulnerables deberán prestar especial atención a la evolución del fenómeno.

La Sudestada llegará a Buenos Aires el viernes y provocará lluvias, viento y una importante crecida del Río de la Plata.

Del calor de 20 °C al frío: las temperaturas volverán a desplomarse

La Sudestada no solo traerá viento y lluvias: también favorecerá el ingreso de una nueva masa de aire frío sobre Buenos Aires.

El sábado 12 continuará ventoso e inestable durante buena parte del día, con temperaturas que caerán hasta ubicarse entre 8 °C y 13 °C. El descenso será todavía más marcado durante el domingo, cuando la mínima podría llegar a apenas 6 °C y la máxima rondaría los 12 °C.

El frío continuará durante el comienzo de la semana siguiente. Para el lunes 14, se prevén temperaturas de entre 5 °C y 14 °C, por lo que el ambiente volverá a sentirse muy alejado de las condiciones primaverales.

El pronóstico para Buenos Aires antes de la Sudestada: cuándo llegará el alivio

Antes del brusco cambio, Buenos Aires tendrá algunos días de temperaturas más agradables. Este lunes se espera una máxima de 14 °C, mientras que el martes podría alcanzar los 18 °C con cielo algo nublado.

El miércoles aumentará la nubosidad y podría aparecer cierta inestabilidad hacia la tarde y la noche, aunque por ahora la probabilidad de lluvias es baja. El jueves 10 sería el día más cálido de la semana, con valores que podrían acercarse a los 20 °C.