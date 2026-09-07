El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires retendrá parte de las ganancias de las apuestas online.

A través del Instituto de Loterías y Casinos (IPLyC), la gestión del gobernador Axel Kicillof reglamentó un impuesto que descontará un porcentaje directo de las ganancias que obtengan los apostadores en los sitios legales.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien confirmó el alcance de la medida y la fuerte recaudación de dinero que ingresará a la Provincia.

El Gobierno retendrá un porcentaje de las ganancias de las apuestas

La normativa, amparada en la reglamentación de la Ley 15.079 sancionada a fines de 2018, establece la aplicación del cobro sobre los premios pagados a las apuestas sucesivas.

“Los aportes se van a recibir a partir de esta alícuota que es del 2% sobre los premios pagados a las apuestas sucesivas, de acuerdo con la ley 15079”, detalló Bianco durante la conferencia de prensa.

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En cuanto al impacto económico global, el funcionario remarcó la importancia estratégica que tendrá esta recaudación extra para las finanzas bonaerenses.

“Es una decisión del gobernador Axel Kicillof. Las estimaciones que tenemos son que la provincia va a recibir, a partir de este nuevo aporte, entre 35.000 y 40.000 millones de pesos adicionales todos los meses”, afirmó el ministro.

¿Cómo funciona el nuevo descuento y a quiénes alcanza?

A los ganadores se les descontará de forma automática un 2% sobre el monto total obtenido. Esta retención aplica concretamente sobre los juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales o slots, donde el resultado se define al instante después de cada jugada.

La medida recae sobre las siete empresas concesionadas para operar legalmente en la Provincia (Bet365, Betano, Betsson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake). Todas ellas deberán presentar declaraciones juradas cada semana para fiscalizar que el descuento se aplique de forma correcta.

Este 2% a los premios no sustituye otros impuestos, sino que se suma a la estructura impositiva actual. Las plataformas ya tributan un 15% sobre sus utilidades brutas por la Ley Impositiva provincial, más un canon del 10% que se reparte entre las arcas municipales y el tesoro provincial.

El total recaudado a través de esta vía ingresará directamente al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). Según explicó Bianco, “los aportes del FOPIS se van a destinar a programas de salud, educación y desarrollo social”.

Combate a las apuestas ilegales y la ludopatía

De forma paralela a la implementación impositiva, las autoridades del Instituto de Loterías y Casinos, conducido por Gonzalo Atanasof, señalaron que mantendrán la firmeza en los controles del mercado no regulado.

En ese sentido, confirmaron que ya se formalizaron más de 800 denuncias a plataformas clandestinas que permiten el ingreso irrestricto de menores de edad. Asimismo, junto a la empresa Meta y la red de Loterías Estatales (ALEA), se logró reportar y dar de baja las promociones de más de 100 influencers vinculados a sitios ilegales, al tiempo que se reforzó el programa de atención contra la ludopatía en los 135 municipios bonaerenses.