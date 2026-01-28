Caso Liam Gael Rodríguez: qué se sabe de la muerte del niño de 11 meses en un jardín de La Calera

Siete personas privadas de la libertad se fugaron de un centro de detención transitorio en Neiva, Huila, en un hecho que encendió las alertas de las autoridades locales. Entre los evadidos se encuentra alias Richard, señalado por su presunta participación en un atentado con motobomba ocurrido en el municipio de La Plata, que dejó varias víctimas fatales.

El caso fue detectado por el personal encargado de la custodia durante la mañana del lunes 26 de enero, cuando se realizó la verificación rutinaria de los internos. Al confirmarse la ausencia de los siete detenidos, se activaron los protocolos de seguridad y búsqueda dentro y fuera del perímetro urbano de la capital del Huila.

Operativos y reacción de las autoridades

La Policía Metropolitana de Neiva informó que, tras conocerse la fuga, se desplegó un operativo conjunto con patrullajes, puestos de control y verificación de información en distintos sectores de la ciudad y municipios cercanos. El objetivo es ubicar y recapturar a las personas evadidas, quienes enfrentan procesos judiciales por distintos delitos.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Jairo Betancourt, indicó que se adelantan investigaciones internas para establecer cómo ocurrió la evasión y si hubo fallas en los procedimientos de vigilancia del centro de detención transitorio. Las autoridades buscan determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias.

Llamado a la ciudadanía

Desde la institución policial se reiteró el llamado a la comunidad para que aporte información que permita dar con el paradero de los fugados. Cualquier dato relevante puede ser comunicado a la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas y garantiza reserva a quienes colaboren.

Según compartió Semana, las autoridades insistieron en que la cooperación ciudadana es clave para avanzar en la recaptura, especialmente por el impacto que este hecho genera en la seguridad ciudadana de Neiva y el departamento del Huila.

La investigación continúa abierta

Mientras avanzan los operativos, los organismos de control mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga. El caso sigue en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas medidas de seguridad en los centros de detención transitoria del departamento.