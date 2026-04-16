En los últimos años, la búsqueda de opciones prácticas y saludables en la cocina impulsó el uso de nuevas herramientas que facilitan la preparación de comidas equilibradas en casa. Los moldes de silicona, especialmente diseñados para freidoras de aire, se convirtió en un recurso clave para optimizar tiempos y mejorar la calidad de los platos, ya que permiten reducir el uso de aceites y garantizan una cocción uniforme. Con esta tendencia en alza, marcas como Hudson ofrecen moldes de silicona que destacan por su versatilidad y resistencia, adaptándose a múltiples recetas y necesidades del hogar. Su facilidad de limpieza y su carácter reutilizable los posicionan como una alternativa ecológica y práctica para quienes buscan innovar en la cocina diaria. La primera receta es una tortilla de verduras. Para su preparación, hay que mezclar tus vegetales favoritos, como espinacas, zanahorias y calabacines y colocarlos dentro de la airfrayer. Cuando estén listos, retirarlos y colocarlos en los moldes de silicona con un poco de huevo batido y queso bajo en grasa y cocinarlos nuevamente por unos minutos dentro de la freidora de aire. En segundo lugar, la receta de ensalada primavera. Para prepararla, hay que cocinar un poco de tu pasta preferida para ensaladas. Luego, picar verduras, agregarlas en un molde para airfryer y cocinarlas por algunos minutos. Cuando ya estén listas, agregar la pasta y condimentar a gusto. La tercera receta es un muffin de avena y banana. Combiná avena, banana madura y un poco de miel. Vertir la mezcla en los moldes de silicona y cocinarlos. Estos muffins son ideales para un desayuno saludable o un snack a media tarde. La cuarta opción es el pescado horneado. Cortar el pescado, condimentarlo con limón y hierbas frescas y cocinarlo por algunos minutos hasta que esté listo. Finalmente, prueba los brownies de lentejas. Mezclar las lentejas previamente remojadas por 24 horas con cacao en polvo y un poco de edulcorante. Vertir la mezcla en los moldes de silicona y cocinarlos en la freidora de aire hasta que al meter un cuchillo en el centro salga sin rastros de mezcla.