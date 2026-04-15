En los últimos meses, una preparación poco común volvió a ganar popularidad en redes sociales: agregar una yema de huevo al café. Aunque para muchos suene extraño, se trata de una receta con historia dentro de la tradición italiana. Lejos de ser una moda pasajera, esta combinación sigue presente en muchos hogares y su principal atractivo está en los beneficios que aporta y en cómo se puede transformar en una bebida cotidiana. Esta preparación tiene origen en el llamado “caffè del contadino”, una receta típica de las zonas rurales de Italia, y que era consumida como desayuno por trabajadores que necesitaban un aporte energético sostenido desde la mañana. La base es simple: café caliente preparado en cafetera moka y una yema batida con azúcar hasta formar una crema suave. El resultado es una bebida más completa desde lo nutricional, que aporta energía y mayor sensación de saciedad. Incorporar yema de huevo cambia notablemente las propiedades del café. No solo modifica el sabor, sino que suma nutrientes clave para el organismo. Entre los principales beneficios se destacan: El crecimiento de esta práctica está vinculado a la búsqueda de opciones más nutritivas dentro de la rutina diaria y preparaciones que salgan de las tradicionales o habituales. En este sentido, muchas personas priorizan alimentos que aporten energía real sin recurrir a productos industrializados y más saludables. Más allá de esta preparación, el consumo de café debe ser moderado para aprovechar sus beneficios sin generar efectos adversos. De tal modo, la cantidad ideal que se puede tomar varía según cada persona, pero existen recomendaciones generales. En adultos sanos, se considera seguro consumir entre 2 y 4 tazas diarias, lo que equivale aproximadamente a un máximo de 400 mg de cafeína por día. Por su parte, superar ese nivel puede empezar a generar molestias estomacales o generar otro tipo de inconvenientes en la salud. Entre los efectos más comunes del exceso de café se encuentran: También es importante tener en cuenta el horario de consumo. Tomar café por la tarde o noche puede afectar el descanso, incluso en personas acostumbradas.