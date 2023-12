Fortalecé los músculos que controlan la vejiga: qué son los ejercicios de Kegel y cómo realizarlos

En ocasiones indicados por urólogos y en otras oportunidades por los obstetras, los ejercicios de Kegel son un entrenamiento sencillo que, con el tiempo y la práctica, pueden tratar problemas de control de la vejiga y mejorar el control intestinal.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Deseases -Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales- asegura que estos ejercicios fortalecen el piso pélvico en su totalidad abarcando tanto la vejiga, como el recto y el útero.



Por qué fortalecer los músculos que controlan la vejiga

Los ejercicios de Kegel buscan fortalecer el área del suelo pélvico.

En realidad, existe una amplia gama de factores que pueden ser el origen del debilitamiento del piso pélvico que se traduce en incontinencia urinaria o pequeños escapes de gases o incluso, de heces. Esos factores van desde el embarazo y el parto, hasta la cirugía o el propio envejecimiento. En cualquier caso, se trata de un síntoma molesto que obstaculiza la vida diaria.



¿Por qué se debilitan? De acuerdo con un artículo del I.N.I.D.D.K los músculos del área pélvica se estiran como una hamaca desde la parte del frente hacia la de atrás de la pelvis, derivando en estas fugas. El fortalecimiento de este área permitiría evitarlas.

Quiénes pueden hacer los ejercicios de Kegel





Los ejercicios de Kegel consisten simplemente en apretar, sostener y relajar los músculos del piso pélvico. Si bien en líneas generales estos ejercicios son beneficiosos para la salud existen excepciones y, si esta práctica no fue indicada por un profesional, se recomienda consultar con un especialista antes de comenzar con ella.



Incluso, el médico puede indicarle con exactitud si está ejercitando los músculos adecuados controlando las primeras prácticas.

Cómo y cuándo hacer los ejercicios de Kegel

Los ejercicios de Kegel pueden practicarse tanto estando sentados, como de pie o recostados.

Se recomienda practicar estos ejercicios al menos 3 veces al día, entre 10 y 15 repeticiones, de la siguiente manera:

Ubique y apriete los músculos del piso pélvico.

Trate de mantenerlos apretados durante 3 segundos.

Libere los músculos y relaje por completo el piso pélvico.

Estos ejercicios pueden practicarse de pie, sentados o acostados, idealmente alternando cada día las tres posiciones. Es importante llevar un registro de la práctica y destacar que, como en toda rutina de ejercicios, los resultados requieren de constancia y práctica.