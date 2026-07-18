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La Selección Argentina buscará conquistar una nueva Copa del Mundo en la final del Mundial 2026 frente a España, y miles de hinchas podrán vivir el partido el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá pantalla gigante, música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.
El Buenos Aires Fan Fest será el punto de encuentro para seguir la final del Mundial 2026 en vivo y en directo junto a miles de hinchas.
Dónde ver Argentina vs. España en pantalla gigante
La transmisión oficial se realizará en Plaza Seeber, ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, donde funciona el Buenos Aires Fan Fest.
El ingreso se podrá hacer desde el mediodía y contará con una pantalla gigante para seguir la final entre Argentina y España. Además del partido, el evento ofrecerá distintas propuestas para quienes asistan durante toda la jornada.
A qué hora abre el Fan Fest y qué actividades habrá
La programación oficial comenzará el domingo 19 de julio con actividades desde las 13:30, cuando la DJ Narela abrirá la jornada con un set musical.
A las 16:00 será el momento más esperado con la transmisión en vivo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Una vez finalizado el encuentro, continuará la música con un nuevo DJ Set de Narela desde las 19:15.
Asimismo, vale mencionar que la entrada es libre y gratuita, por lo que todos aquellos hinchas que deseen asistir podrán hacerlo sin tener que abonar.
Las probables formaciones de Argentina y España para la final
A horas de la final del Mundial 2026, las posibles alineaciones de Argentina y España son:
Argentina:
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Taglaifico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
España:
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Dani Olmo; Lamina Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.