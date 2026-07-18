En un contexto donde las soluciones domésticas adquieren relevancia debido a su bajo costo y reducido impacto ambiental, una combinación sencilla ha comenzado a ganar popularidad: mezclar café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de constituir un simple truco infundado, esta mezcla presenta múltiples aplicaciones en el hogar, siendo adoptada progresivamente por un número creciente de individuos en su rutina cotidiana.

Tirar agua con vinagre y bicarbonato en la bacha de la cocina: porqué hay que hacerlo todas las noches y para qué sirve (foto: archivo).

¿Cuál es el propósito de mezclar café usado con bicarbonato?

El café molido que queda tras su preparación habitualmente se deshecha, no obstante, este posee propiedades valiosas. La combinación de este con bicarbonato de sodio optimiza su efectividad en la limpieza, desodorización y exfoliación.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es invaluable para colocar en la heladera, el cubo de basura o incluso en calzado.

: el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es invaluable para colocar en la heladera, el cubo de basura o incluso en calzado. Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, contribuye a eliminar suciedad en superficies como ollas, sartenes o fregaderos.

: gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, contribuye a eliminar suciedad en superficies como ollas, sartenes o fregaderos. Exfoliante corporal : en el ámbito del cuidado personal, esta combinación puede emplearse como exfoliante casero para la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas.

: en el ámbito del cuidado personal, esta combinación puede emplearse como exfoliante casero para la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas. Repelente de insectos: algunas personas lo utilizan en exteriores para mantener alejadas hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué es más efectivo limpiar con residuos y sin químicos?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

Mezcla café usado y bicarbonato: limpieza y desodorización en seco o en pasta

La elaboración es sencilla: se combina café usado (completamente seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una textura uniforme.

De acuerdo al propósito, se puede aplicar en su estado seco o incorporar unas gotas de agua para crear una pasta.

¿Qué aspectos conviene considerar?

En conclusión, combinar café usado con bicarbonato representa una opción accesible, sostenible y práctica que ilustra cómo simples costumbres pueden producir significativos impactos en la rutina diaria.

No obstante, este procedimiento resulta seguro en la mayoría de las situaciones; sin embargo, se aconseja realizar una prueba inicial en una área reducida para prevenir manchas o daños, particularmente en materiales sensibles.

Beneficios ecológicos del café usado y bicarbonato en jardines

El café y el bicarbonato no solo limpian. Su combinación también actúa como abrillantador natural. Muchos usuarios han reportado resultados visibles después de aplicar este truco en utensilios.

Además, la mezcla ayuda a combatir malos olores en alfombras. Espolvorear una cantidad en la superficie y dejar actuar antes de aspirar puede dejar el ambiente fresco y agradable.