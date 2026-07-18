Pau Cubarsí se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol español. Con solo 19 años, el defensor del FC Barcelona y titular en la Selección Española destaca no solo por su madurez en el campo, sino también por su humildad y los valores que aprendió en su familia.

En una reciente entrevista con El Mundo, el joven central compartió una poderosa reflexión sobre sus raíces: “Cuando ves a tus padres trabajar tan duro, eso se convierte en una referencia”. Esta declaración resume la filosofía de vida del gerundense, quien proviene de un entorno humilde y trabajador que contrasta con el glamour del fútbol de élite.

Pau Cubarsí, futbolista español: “Cuando ves a tus padres trabajar tan duro eso se convierte en una referencia” Instagram @paucubarsi

¿Cómo la infancia de Pau Cubarsí influyó en su vida?

Pau Cubarsí Paredes nació el 22 de enero de 2007 en Estanyol, un pequeño pueblo de Girona con apenas 185-200 habitantes. Allí creció rodeado del oficio familiar: la Fusteria Cubarsí, un negocio de carpintería fundado en 1905 que ha pasado por cuatro generaciones.

El futbolista ha hablado con orgullo de este legado: “Empezó mi bisabuelo, luego mi abuelo y ahora mi padre y mi tío. Es el negocio familiar. Conocimiento como tal no tengo, pero algún verano he ayudado a mi padre y de pequeño me pasaba el verano trasteando por allí, molestando más que ayudando, supongo”. Además, ha dejado claro que siempre tiene un plan alternativo: “Si un día el fútbol no va bien, la carpintería siempre está ahí, eso está claro”.

Pau Cubarsí, futbolista español: “Cuando ves a tus padres trabajar tan duro eso se convierte en una referencia” Instagram @paucubarsi

Su padre, Robert Cubarsí, y su madre, Gloria Paredes, junto a su hermana mayor Irene, formaron el núcleo de su educación. Robert, carpintero y aficionado al deporte, y Gloria, pilar emocional de la familia, inculcaron en Pau la importancia del esfuerzo diario.

El ejemplo de sus padres y los valores que lo impulsaron

El central del Barça ha repetido en varias ocasiones cómo el trabajo de sus progenitores moldeó su carácter. En la entrevista destacada, afirmó: “Mis padres han trabajado muy duro para sacar a la familia hacia delante, para que sus hijos estén bien. Son un referente para mí”.

Amplió esta idea con mayor detalle: “Cuando ves a tus padres trabajar tan duro para sacar a la familia hacia delante, cuando ves el esfuerzo que hacen para que sus hijos estén bien, eso se convierte en una referencia para ti. Mis padres han trabajado muy duro”.

Estos valores —humildad, responsabilidad y constancia— lo acompañan en su día a día. Cubarsí se declara “un privilegiado en el fútbol, por supuesto, mira dónde estoy con la edad que tengo. Pero también estoy muy agradecido por los valores que me ha transmitido mi familia desde que soy pequeño”. En ese sentido, destaca especialmente el rol de su madre: “Está muy encima para que no me desvíe del buen camino”, y reconoce que podría recibir una colleja si pierde el norte.

A pesar de la fama, en Girona puede pasar más desapercibido y disfruta con sus amigos. Comparte piso con su hermana Irene en Barcelona, donde realizan tareas domésticas juntos, manteniendo una vida sencilla.