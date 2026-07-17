A hora de la final entre Argentina y España, una nueva predicción volvió a encender el debate entre los hinchas y enciende la ilusión de miles de fanáticos del fútbol.

El protagonista es un vidente que asegura haber anticipado correctamente los resultados de las semifinales y que ahora hizo un pronóstico sobre quién levantará la Copa del Mundo.

Se trata de José Fuentes, quien dio su parecer sobre el desenlace del Mundial 2026 y aseguró que su visión es “muy fuerte”.

Qué dijo el vidente José Fuentes sobre la final entre Argentina y España

José Fuentes sostuvo que había anticipado los triunfos de Argentina sobre Inglaterra y de España frente a Francia, resultados que, según él, reforzaron la confianza en sus predicciones.

Un vidente predijo quién ganará la final del Mundial 2026. (Fuente: EFE) EFE

Antes de revelar su pronóstico, pidió que los hinchas vivan la previa de la final con tranquilidad y destacó el mensaje de Lionel Scaloni de mantener la calma.

“Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Lo mío es una predicción”, expresó durante una transmisión en vivo.

Quién ganará el Mundial 2026, según la predicción del vidente

Al hablar sobre la final, Fuentes aseguró que nunca modificó la visión que dice haber tenido desde el comienzo del torneo .

Incluso recordó que muchos análisis estadísticos consideraban poco probable que la Selección argentina pudiera defender el título conseguido en Qatar 2022.

Entre sus frase más resonantes, se destacaron:

“Todo se iba para Argentina”.

“Mi visión es muy fuerte”.

“Sé que esto va a suceder”.

“Se están preparando para celebrar en Buenos Aires”.