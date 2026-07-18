Un grupo de trabajadores disfrutará de un nuevo fin de semana largo porque declararon feriado el lunes 20.

A diferencia del asueto a nivel nacional por el Día de la Independencia, este descanso se trata de un cese de tareas local.

Quiénes serán los beneficiados por el feriado del lunes

Los habitantes de la localidad de Carlos Pellegrini disfrutarán de un nuevo asueto en conmemoración de su aniversario fundacional.

El descanso del lunes celebra 119 años desde su fundación y recuerda la expansión del ferrocarril y una fuerte iniciativa privada de colonización agrícola.

De esta manera, los trabajadores de la administración pública y los trabajadores bancarios local tendrán el día libre y disfrutarán de un fin de semana largo. En caso de los empleados del sector público, dependerá de la decisión de cada empleador.

Todos los feriados nacionales confirmados de 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados y días no laborables del 2026 indica lo siguiente: