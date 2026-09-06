Durante años, las puertas corredizas tradicionales fueron una de las opciones más utilizadas para separar ambientes y aprovechar mejor los metros cuadrados. Sin embargo, las tendencias de decoración de interiores en 2026 apuntan a una alternativa que busca resolver el mismo problema, pero con una estética más liviana y sofisticada.

Se trata de los cerramientos de vidrio con perfilería, una solución que gana presencia tanto en casas como en departamentos. Su principal atractivo es que permite delimitar sectores sin cortar la conexión visual ni bloquear el paso de la luz natural, algo especialmente valorado en espacios integrados.

La alternativa que reemplaza a las puertas corredizas

La diferencia principal está en la sensación de amplitud que genera el vidrio. A diferencia de una puerta convencional, que puede establecer un límite visual más marcado, este tipo de cerramiento permite separar físicamente dos sectores mientras mantiene cierta continuidad entre ellos.

Por eso, resulta especialmente práctico en departamentos pequeños, donde aprovechar la iluminación y evitar que los ambientes parezcan más reducidos puede hacer una gran diferencia. Además, existen opciones con paneles fijos, móviles o corredizos, según el nivel de integración que se busque.

Un diseño que se adapta a distintos ambientes

Los cerramientos pueden utilizarse para separar prácticamente cualquier sector de la casa. Entre las alternativas más habituales se encuentran:

Cocina y comedor: permiten contener visualmente el área de preparación sin quitarle luz al resto del ambiente.

Living y comedor: ayudan a diferenciar los espacios sin generar una división completamente cerrada.

Living y escritorio: permiten crear un lugar de trabajo independiente sin perder conexión con la casa.

Dormitorio y vestidor: pueden aportar privacidad sin recurrir a una pared tradicional.

La perfilería también tiene un papel importante en el resultado final. Las estructuras delgadas y de líneas rectas suelen combinar especialmente bien con estilos modernos y minimalistas, aunque existen diseños que pueden adaptarse a diferentes tipos de decoración.

Qué vidrio elegir para dividir ambientes

A la hora de instalar un cerramiento, no solo importa el diseño de la estructura. También es posible elegir entre distintos tipos de vidrio de acuerdo con el nivel de privacidad que se necesite.

El vidrio transparente mantiene completamente la conexión visual, mientras que las opciones traslúcidas o texturadas permiten el paso de la luz pero reducen la visibilidad directa. De esta manera, es posible separar un ambiente sin convertirlo en un espacio oscuro o completamente aislado.

Para quienes buscan renovar la distribución de su casa sin realizar una obra de gran magnitud, los cerramientos de vidrio aparecen como una alternativa versátil que combina funcionalidad y estética. Su capacidad para dividir ambientes, mantener la luminosidad y generar una mayor sensación de amplitud explica por qué se convirtieron en una de las tendencias de decoración que gana fuerza en 2026.