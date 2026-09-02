El rubor líquido de Mercadona es tendencia: este blush deja un acabado mate, natural y elegante en la piel.

El maquillaje busca cada vez más resultados naturales y fáciles de conseguir, y el blush líquido mate de Mercadona se presenta como una alternativa versátil para aportar color y frescura al rostro. El producto de Deliplus permite regular la intensidad y adaptar el resultado a distintos estilos.

El colorete fluido Blush Mate está disponible en España en cuatro tonos y cuenta con una fórmula de alta pigmentación y cobertura modulable.

Cuatro tonos de blush para adaptar el maquillaje a cada estilo

Mercadona ofrece el Blush Líquido Mate en una gama de cuatro colores pensados para conseguir desde un rubor discreto hasta un acabado más intenso:

N.º 01 Rosa Amarronado: acabado natural y elegante.

N.º 02 Coral: aporta un toque cálido al rostro.

N.º 03 Rosa: una opción clásica y versátil.

N.º 04 Rojo: un tono más intenso y sofisticado para looks atrevidos.

El blush líquido de Mercadona es tendencia: deja un acabado mate natural y elegante en la piel. Mercadona

Alta pigmentación y cobertura modulable para un acabado natural

Una de las principales características del blush líquido de Mercadona es su alta pigmentación, diseñada para conseguir un resultado duradero. Además, su cobertura es modulable, por lo que permite aumentar o reducir la intensidad según la cantidad de producto utilizada.

La marca recomienda aplicar el colorete con moderación y evitar depositar demasiado producto directamente sobre la mejilla. En especial, para el tono rojo aconseja colocar primero una pequeña cantidad en la mano y después utilizar una brocha para difuminarla sobre el pómulo.

El blush líquido de Mercadona es tendencia: deja un acabado mate natural y elegante en la piel. Mercadona

Cómo aplicar el blush líquido de Mercadona para controlar la intensidad

El producto también permite combinar diferentes tonos para conseguir acabados personalizados. Entre las recomendaciones de aplicación destacan:

Mezclar tonos: se pueden fusionar colores para encontrar una combinación adaptada al tono de piel.

Regular la cantidad: especialmente con el tono rojo, es recomendable aplicar primero el producto en la mano para controlar mejor la intensidad.

Difuminar el producto: puede aplicarse con una esponja y extenderse con una brocha mediante toques suaves.

Conseguir un efecto natural: también puede utilizarse directamente con los dedos para lograr un acabado más ligero.

Cómo comprar el blush líquido de Mercadona

El Blush Líquido Mate Deliplus puede comprarse en los establecimientos de Mercadona, siempre que haya disponibilidad del tono elegido. También es posible consultar el producto a través de los canales de venta online de la cadena y comprobar su disponibilidad para realizar la compra.

La cadena valenciana lo comercializa en un formato de 12 mililitros y, en el caso del tono rosa, tiene un precio de 4,75 euros por unidad.