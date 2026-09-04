Adiós al plato de ducha tradicional: el modelo italiano que gana terreno en los baños en 2026 (foto: ChatGPT)

Las tendencias de interiorismo están transformando los baños de muchas viviendas en España y, en 2026, una de las alternativas que más protagonismo gana es la denominada ducha italiana o walk-in shower.

El diseño apuesta por un pavimento que puede extenderse por toda la estancia y el agua se dirige hacia el desagüe mediante una ligera pendiente y sistemas de drenaje específicos. Dependiendo del proyecto, puede quedar completamente abierta o incorporar un panel fijo de vidrio para limitar las salpicaduras.

Aunque algunos titulares apuntan directamente a la desaparición del plato de ducha convencional, la realidad es más gradual. Este modelo no ha dejado de utilizarse, pero está perdiendo protagonismo en determinadas reformas frente a soluciones a ras de suelo que buscan combinar diseño, accesibilidad y funcionalidad.

Qué es la ducha italiana que reemplaza al plato de ducha tradicional

La ducha italiana se integra en el propio suelo del baño. En lugar de colocar un plato elevado, se crea una superficie continua con una pendiente prácticamente imperceptible que conduce el agua hacia un desagüe, que puede adoptar la forma de una rejilla convencional o una canaleta lineal.

Uno de sus principales atractivos es precisamente la ausencia de escalones o bordes. Esto reduce las barreras de acceso y facilita su utilización por parte de personas mayores o con movilidad reducida, además de disminuir el riesgo de tropiezos al entrar y salir de la ducha.

También cambia considerablemente la apariencia del baño. Utilizar el mismo pavimento en toda la estancia genera una mayor sensación de continuidad y puede hacer que el espacio se perciba más amplio y ordenado, especialmente cuando se reducen los perfiles y elementos visuales de la mampara.

Esta tendencia puede ejecutarse con diferentes materiales. Entre los más utilizados aparecen el porcelánico de gran formato, el microcemento y la piedra natural tratada, siempre que sean aptos para zonas húmedas y permitan garantizar un acabado antideslizante.

Por qué la ducha italiana gana terreno en los baños en 2026

Más allá de la estética, una de las ventajas de la walk-in shower es que puede simplificar la limpieza y el mantenimiento. Al reducir esquinas, juntas, perfiles y puertas correderas, disminuyen algunos de los puntos donde habitualmente se acumulan humedad, cal o suciedad.

La accesibilidad es otro de los factores que impulsa esta tendencia. La eliminación de desniveles permite diseñar baños pensados no solo para el presente, sino también para las necesidades que puedan aparecer con el paso de los años.

Sin embargo, instalar una ducha italiana requiere una ejecución técnica cuidadosa. Es fundamental crear correctamente las pendientes, el sistema de drenaje y la impermeabilización, ya que un error puede provocar acumulaciones de agua o filtraciones.

También, es necesario estudiar la distribución de la estancia, la posición de las tuberías y la capacidad para integrar el desagüe en el suelo. Por eso, suele resultar especialmente sencilla de incorporar cuando se realiza una reforma integral.

Adiós al plato de ducha tradicional: el modelo italiano que gana terreno en los baños en 2026 (foto: ChatGPT) ChatGPT

Cuánto cuesta instalar una ducha italiana y qué hay que tener en cuenta

El presupuesto puede variar considerablemente según las dimensiones del baño, los materiales elegidos y la complejidad de la obra. Como referencia, estimaciones publicadas para este tipo de reformas sitúan una instalación completa aproximadamente entre 1200 y 3500 euros, aunque el precio final depende de cada proyecto.

Entre los elementos que pueden encarecerla aparecen el revestimiento, la canaleta de drenaje, la grifería empotrada, el tamaño de la superficie y la incorporación de paneles de vidrio o soluciones especiales de impermeabilización.

Por eso, antes de sustituir un plato de ducha tradicional por una ducha italiana, conviene comprobar que el suelo permita generar la pendiente necesaria y que el sistema de evacuación sea suficiente para evitar que el agua se extienda por el baño.

Por lo tanto, el plato convencional no desaparece en 2026, pero la walk-in shower se consolida como una de las alternativas que más interés despiertan en las reformas actuales por su diseño continuo, su accesibilidad y la sensación de amplitud que puede aportar al espacio.