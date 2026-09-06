En el universo de los trucos caseros circulan métodos que, pese a resultar llamativos, se volvieron populares por los beneficios que prometen. Uno de los más comentados consiste en colgar botellas de plástico con agua en las ventanas, una técnica que muchas personas usan para intentar mantener alejadas a las palomas y otras aves.

Quienes lo practican sostienen que ayuda a reducir la presencia de estos animales en balcones, rejas y cornisas. Asimismo, también disminuye la suciedad que las aves suelen dejar sobre vidrios, marcos y otras superficies expuestas.

¿Por qué recomiendan colgar botellas con agua en la ventana?

Colgar botellas con agua en la ventana sirve para ahuyentar a las palomas que suelen posarse en rejas, balcones o cornisas de los edificios. El fundamento es simple: el agua contenida en la botella funciona como una superficie reflectante frente a la luz natural.

Cuando los rayos del sol impactan sobre el líquido, se generan destellos y cambios de brillo repentinos. Ese efecto lumínico incomoda a las aves, que perciben el movimiento como una señal de alerta y tienden a alejarse en busca de nuevos espacios.

¿Cómo evitar la presencia de palomas en las ventanas?

Si el problema se repite con frecuencia, los expertos recomiendan combinar este truco con medidas preventivas más efectivas a largo plazo. Entre las más mencionadas figuran evitar dejar restos de comida en balcones o ventanas y mantener limpios los espacios exteriores de la casa.

También aconsejan sellar los huecos donde las aves podrían anidar con comodidad. A esto se suma la posibilidad de instalar elementos disuasorios específicos, como redes o pinchos diseñados para impedir que las palomas se posen, siempre sin causarles ningún tipo de daño.

¿Funciona realmente este truco casero?

Hasta el momento, no existe evidencia científica sólida que confirme que colgar botellas con agua ahuyenta a las palomas de manera efectiva.

Algunos especialistas señalan que los reflejos pueden sorprender a las aves en un primer momento, generando una reacción de rechazo inicial. Sin embargo, advierten que las palomas suelen acostumbrarse con el paso de los días, sobre todo si el lugar continúa ofreciéndoles alimento o un sitio seguro para descansar.

Por ese motivo, incluso cuando el truco parece funcionar, su efecto tiende a ser temporal y no garantiza resultados duraderos frente a la insistencia de las aves. La eficacia real depende en gran medida de las condiciones del entorno y de la constancia con la que se mantenga el estímulo visual.

Qué hacer si el problema persiste

Para controlar la presencia de palomas a largo plazo, la recomendación de los especialistas apunta en otra dirección. Lo más efectivo es eliminar por completo las fuentes de alimento accesibles y recurrir a métodos de prevención específicamente diseñados para desalentar la permanencia de estas aves.

En definitiva, colgar botellas con agua puede funcionar como un primer paso simple, económico y de fácil aplicación en el hogar. Pero para resultados consistentes, conviene combinarlo con hábitos de limpieza y con soluciones estructurales pensadas para el problema.