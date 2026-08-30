Cómo tomarte 9 días de vacaciones en marzo de 2027 pidiendo únicamente 2 días en el trabajo

El calendario del año 2027 ofrecerá una oportunidad ideal para los trabajadores que busquen planificar una escapada o descansar durante varios días consecutivos.

Una disposición favorable de las fechas patria y las festividades religiosas permitirá estructurar un período de descanso de más de una semana solicitando únicamente dos días de vacaciones en el ámbito laboral.

La clave del esquema reside en la cercanía entre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y la celebración de la Semana Santa , dos fechas que quedarán pegadas en la tercera semana del mes de marzo.

La combinación de feriados que permite el descanso de 9 días

El cronograma para maximizar las jornadas libres se articula a partir de la segunda mitad de marzo de 2027, encadenando fines de semana, feriados y solo dos jornadas a solicitar:

El sábado 20 y el domingo 21 de marzo marcan el inicio del descanso durante el fin de semana habitual. El lunes 22 y el martes 23 de marzo corresponden a los dos únicos días que el trabajador debe solicitar de su licencia o vacaciones en la empresa.

Cómo tomarte 9 días de vacaciones en marzo de 2027 pidiendo únicamente 2 días en el trabajo Freepik

Posteriormente, el miércoles 24 de marzo se conmemora el feriado nacional por el Día de la Memoria. La secuencia continúa con el jueves 25 de marzo (Jueves Santo, día no laborable) y el viernes 26 de marzo (Viernes Santo, feriado nacional).

El período de descanso culmina con el sábado 27 y el domingo 28 de marzo, cerrando nueve días seguidos fuera de la rutina laboral.

Consejos para planificar la escapada con anticipación

Para aprovechar al máximo este beneficio del calendario, los especialistas en turismo y gestión de recursos humanos recomiendan organizar las fechas con suficiente antelación dentro de cada organización laboral.

Por un lado, conviene presentar la solicitud de los dos días correspondientes (22 y 23 de marzo) con meses de anticipación para evitar superposiciones con compañeros de equipo.

Por otro lado, la reserva previa de pasajes y hospedajes para esa semana permitirá acceder a tarifas más competitivas antes de que se incrementen por la alta demanda del fin de semana largo de Semana Santa.