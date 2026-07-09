Se viene un nuevo fin de semana extralargo, que se extenderá desde el jueves 9 hasta el lunes 13 de julio, con motivo del Día de la Independencia nacional.

Millones de personas gozarán de 4 días consecutivos de descanso. Sin embargo, algunas personas deberán trabajar este jueves 9 y a muchas otras les corresponderá hacerlo el viernes 10.

El Gobierno nacional confirmó que el jueves 9 es feriado nacional, mientras el viernes 10 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que implica diferencias importantes en el pago para quienes trabajen.

¿Cómo se pagan los feriados y días no laborables?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo N° 27.744 , durante los feriados se aplica la remuneración dominical que prevé el pago doble para quienes acudan a sus puestos de trabajo.

El artículo 166 de la ley dice que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo que quienes presten servicios en tales días, " cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual “.

En cambio, los días no laborables son optativos para el empleador. Si la empresa decide que se trabaje, el empleado cobrará su sueldo normal, sin ningún adicional. Por eso, el viernes 10 cada empleador puede decidir si se trabaja o no.

Feriado Argentina.

Feriados de julio 2026: cómo se pagan si me toca trabajar

Jueves 9 (feriado nacional) : si trabajás, cobrás el doble por esa jornada. Si no trabajás, cobrás igual tu sueldo normal.

Viernes 10 (día no laborable): si trabajás, cobrás tu salario habitual. Si no trabajás, no se descuenta el día.

¿Por qué es feriado y qué se conmemora?

En Argentina se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, proclamada el 9 de julio de 1816.

El 9 de Julio evoca la jornada en la que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español.

La Declaración de la Independencia fue un acto soberano y colectivo.

El histórico Congreso de Tucumán de 1816 reunió a diputados que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la República Argentina.