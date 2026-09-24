Confirmado por el BOE | Llega un puente de cuatro días en octubre para Alicante, Castellón y Valencia. Fuente: Shutterstock

El 9 de octubre será festivo en la Comunitat Valenciana y, junto al 12 de octubre, permitirá un puente de cuatro días en Alicante, Castellón y Valencia.

El calendario laboral de 2026 deja uno de los descansos más largos del otoño en la Comunitat Valenciana. El viernes 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, está reconocido como festivo autonómico, mientras que el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, será festivo en todo el país.

La combinación de ambas fechas con el sábado 10 y el domingo 11 permitirá que quienes trabajen habitualmente de lunes a viernes puedan disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre.

La medida afecta a todo el territorio de la Comunitat Valenciana, es decir, a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. El BOE recoge expresamente el 9 de octubre como fiesta de comunidad autónoma para la Comunitat Valenciana y el 12 de octubre como fiesta nacional no sustituible.

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Por qué el 9 de octubre será festivo en Alicante, Castellón y Valencia

El viernes 9 de octubre de 2026 se celebra el Día de la Comunitat Valenciana. El calendario laboral aprobado por la Generalitat lo declara día inhábil a efectos laborales, retribuido y no recuperable, para todo el ámbito territorial autonómico.

Eso significa que no se trata de un festivo limitado a la ciudad de Valencia ni de una jornada que dependa de cada ayuntamiento. Se aplica en las tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia.

El BOE también incluye esta fecha en su relación oficial de fiestas laborales de 2026 y la identifica como Fiesta de Comunidad Autónoma de la Comunitat Valenciana.

A estos festivos autonómicos se suman hasta dos fiestas locales que determina cada municipio, por lo que el calendario concreto puede incorporar otros días de descanso según la localidad.

Así se forma el puente de cuatro días de octubre

La particularidad de 2026 es cómo quedan distribuidos los días en el calendario. El 9 de octubre cae en viernes, por lo que enlaza directamente con el fin de semana.

Además, el 12 de octubre cae en lunes. Esta fecha corresponde a la Fiesta Nacional de España y está reconocida como festivo laboral de ámbito nacional.

Para un trabajador con una jornada habitual de lunes a viernes, la sucesión queda así:

Viernes 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana, festivo autonómico.

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

Domingo 11 de octubre: fin de semana.

Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España, festivo nacional.

El resultado son cuatro jornadas consecutivas sin trabajo, siempre que el calendario y la organización laboral del trabajador no contemplen actividad ordinaria durante fines de semana o festivos.

La propia Dirección General de Tráfico considera el período comprendido entre la tarde del viernes 9 y el lunes 12 de octubre como una operación especial vinculada a la Fiesta Nacional, lo que refuerza el carácter de fin de semana prolongado de esas fechas.

Qué otros festivos quedan en la Comunitat Valenciana en 2026

El calendario autonómico establece para 2026 un total de doce fiestas laborales de ámbito nacional o autonómico, a las que posteriormente se añaden las dos fiestas locales de cada municipio.

Después del puente de octubre todavía quedarán varios festivos en la Comunitat Valenciana. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, caerá en martes, mientras que el 25 de diciembre, Navidad, será viernes.

Además, el calendario oficial confirma que el 12 de octubre será inhábil en todo el territorio nacional, mientras que el 9 de octubre tendrá esa consideración específicamente en la Comunitat Valenciana.

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Por tanto, el descanso de octubre no requiere trasladar ninguna festividad ni solicitar necesariamente días adicionales para quienes trabajen de lunes a viernes: los dos festivos oficiales quedan situados a ambos lados del fin de semana.