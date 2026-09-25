Educación ya lo confirmó | No habrá clases el lunes 12 de octubre en todo el país: el descanso será de 3 días. Fuente: Shutterstock.

El lunes 12 de octubre de 2026 será día festivo en toda España por la celebración de la Fiesta Nacional. La fecha figura en el calendario oficial de fiestas laborales para 2026 como una jornada de ámbito nacional y de carácter no sustituible por las comunidades autónomas.

La fecha caerá en lunes, por lo que el próximo puente de octubre permitirá un descanso de tres días consecutivos. La jornada afectará al calendario habitual de los centros educativos, además del ámbito laboral.

¿Por qué no habrá clases el lunes 12 de octubre?

El 12 de octubre tiene la consideración de Fiesta Nacional de España. La normativa establece esta fecha como fiesta laboral de ámbito nacional y el calendario oficial de 2026 la incluye en todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

¿Por qué no habrá clases el lunes 12 de octubre? Fuente: Shutterstock.

Por este motivo, el lunes 12 de octubre será festivo en todo el territorio nacional. La jornada no depende de que cada comunidad autónoma decida incorporarla a su calendario: el BOE la identifica como una fiesta nacional no sustituible para 2026 .

En consecuencia, los alumnos no tendrán jornada lectiva ese lunes. La fecha queda integrada en los calendarios escolares de las distintas administraciones educativas dentro del marco general de días festivos establecido para el curso 2026-2027.

Próximo fin de semana largo de octubre

El festivo caerá el lunes 12 de octubre, por lo que el descanso abarcará tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 . El Ministerio de Trabajo incluye esa fecha entre las fiestas laborales de ámbito nacional del calendario de 2026.

Próximo fin de semana largo de octubre. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock PhotoRedHeart

La coincidencia con el lunes también tendrá efecto en la movilidad. La Dirección General de Tráfico contempla el periodo de El Pilar–Fiesta Nacional de España desde las 13:00 del viernes 9 de octubre hasta las 24:00 del lunes 12 de octubre dentro de sus medidas especiales de regulación del tráfico para 2026.

El siguiente festivo nacional después del 12 de octubre será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, mientras que el calendario también contempla el 2 de noviembre como festivo en determinadas comunidades autónomas.