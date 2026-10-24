La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) confirmó un nuevo paro nacional de trabajadores nodocentes para el miércoles 28 de octubre.

La medida durará 24 horas y forma parte de un plan de lucha en reclamo de mejores salarios y mayor financiamiento para las universidades públicas de todo el país.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo Directivo de la organización sindical y, además de la jornada prevista para octubre, FATUN anunció otras tres fechas de paro para noviembre, con el objetivo de sostener los reclamos ante el Gobierno nacional.

Cuándo es el nuevo paro universitario y qué fechas anunció FATUN

La próxima medida de fuerza de los trabajadores nodocentes se realizará el miércoles 28 de octubre, durante 24 horas. La convocatoria alcanza a las universidades nacionales de todo el país y se enmarca en la continuidad del plan de lucha del sector.

Movilización de FATUN. Noticias Universidad Nacional de Lujan.

En el cronograma difundido por FATUN también figuran otras jornadas de paro nacional para las siguientes fechas:

Miércoles 28 de octubre.

Martes 3 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre.

De esta manera, el gremio anticipó nuevas medidas para las próximas semanas, en un contexto de reclamos vinculados con la situación salarial de los trabajadores y el presupuesto destinado al sistema universitario público.

Por qué los trabajadores nodocentes convocaron a un paro nacional

Según explicó FATUN en el comunicado, las medidas de fuerza buscan defender la universidad pública y reclamar el cumplimiento de las demandas vinculadas con el financiamiento universitario.

El sindicato también plantea que la recomposición de los salarios es una condición necesaria para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

El comunicado oficial de FATUN

En el comunicado difundido para anunciar las medidas, la federación explicó: “Por resolución de Consejo Directivo de la FATUN, por unanimidad se decidió realizar nuevos paros nacionales NODOCENTES, para continuar con un plan de lucha, hasta que el Gobierno nacional, entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación”.

“Porque luchamos desde que nacimos como organización sindical, porque luchar está en nuestro ADN y en el de todas y todos las/os trabajadoras/es NODOCENTES, vamos a seguir insistiendo con defender la universidad pública y el financiamiento universitario que le pertenece a todo el pueblo argentino”, concluyó el escrito.