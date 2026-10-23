Añadir vinagre y detergente en el balde con agua antes de limpiar el piso

Mantener los pisos limpios y libres de suciedad es una actividad cotidiana que puede simplificarse con el uso de ingredientes presentes en la mayoría de las casas, como el vinagre blanco, el detergente líquido y el agua tibia.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) difunde un folleto de limpieza doméstica que incluye una fórmula para lavar pisos con estos productos comunes en el hogar.

La preparación busca facilitar la remoción de la suciedad sin necesidad de recurrir a una gran variedad de productos.

¿Para qué sirve mezclar vinagre blanco, agua y detergente al limpiar el piso?

La combinación de estos ingredientes permite preparar una solución de limpieza para determinadas superficies del hogar.

Según el folleto Green Cleaning: Non-toxic cleaning recipes for your home, elaborado por el Programa de Educación y Divulgación Ambiental de Morongo y difundido por la EPA, esta fórmula puede utilizarse con un trapo de piso o una esponja.

Cada ingrediente cumple una función diferente: el detergente líquido ayuda a desprender la suciedad y la grasa, mientras que el vinagre blanco, por su acidez, puede contribuir a remover ciertos depósitos minerales. El agua tibia permite diluir los componentes y distribuir la preparación sobre la superficie.

No obstante, es importante tener en cuenta que esta mezcla está pensada para limpiar, no para garantizar la desinfección de los pisos.

Tampoco es adecuada para todos los materiales: antes de utilizarla, hay que comprobar que el fabricante permita el uso de productos ácidos y detergentes sobre la superficie.

¿Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco, agua y detergente para los pisos?

Mezcla de detergente y vinagre con agua para limpiar pisos ChatGPT | El Cronista USA

La guía de la EPA incluye una fórmula básica que combina tres ingredientes y que debe prepararse en un recipiente amplio.

Para elaborar la solución, se necesitan:

1/4 de taza de jabón líquido o detergente , preferentemente sin perfume y biodegradable.

Hasta 1/2 taza de vinagre blanco destilado . Como alternativa, el folleto menciona el jugo de limón.

2 galones de agua tibia, equivalentes a aproximadamente 7,6 litros.

La EPA también recomienda desechar la mezcla sobrante una vez finalizada la tarea, en lugar de guardarla para utilizarla en otra ocasión.

¿Cómo aplicar correctamente el vinagre blanco y el detergente en los pisos?

Para aprovechar esta preparación sin comprometer el estado de las superficies, hay que seguir algunos pasos básicos durante la limpieza.

1. Comprobar el material del piso. Antes de preparar la mezcla, hay que verificar las indicaciones del fabricante. No todos los revestimientos toleran los mismos productos.

2. Retirar el polvo y los residuos sueltos. Barrer o aspirar previamente ayuda a evitar que las partículas de suciedad se distribuyan durante el lavado.

3. Preparar la solución en un balde. Se deben respetar las proporciones recomendadas y evitar agregar otros productos de limpieza.

4. Pasar el trapo de piso o la esponja. La solución debe aplicarse de manera uniforme, sin utilizar cantidades excesivas de agua, principalmente en pisos sensibles a la humedad.

5. Dejar secar la superficie. Al terminar, hay que permitir que el piso se seque por completo y evitar el tránsito mientras permanezca húmedo.

Este procedimiento permite organizar la limpieza de forma sencilla, aunque el resultado dependerá del tipo de suciedad, del revestimiento y de las instrucciones de mantenimiento.

¿Qué pisos no se deben limpiar con vinagre blanco?

Aunque el vinagre blanco se utiliza en distintas preparaciones domésticas, no es compatible con todas las superficies.

Por su acidez, puede deteriorar materiales sensibles, especialmente las piedras naturales calcáreas, como el mármol y algunas variedades de piedra caliza. También puede afectar determinados acabados protectores.

Ante cualquier duda, lo más prudente es utilizar un limpiador recomendado para el material y probarlo primero en un sector poco visible.