La muerte de este famoso artista conmovió a toda la comunidad.

La comunidad artística de Santiago del Estero atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento de Manuel Alberto Sánchez, un reconocido violinista de 73 años conocido popularmente como “Chala” . El músico vivía en la ciudad de Las Termas de Río Hondo y su trayectoria marcó la cultura folclórica local.

Horas antes de su deceso, el instrumentista habia radicado en la comisaría local una denuncia contra una mujer que lo atacó a golpes durante la madrugada. Mientras compartían en su domicilio, la sospechosa lo agredió brutalmente y le provocó múltiples lesiones en el rostro y las piernas. Por eso, los servicios de emergencia debieron trasladarlo al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo para donde recibió asistencia médica.

La muerte del violinista santiagueño, un caso complejo

Los médicos del centro asistencial diagnosticaron politraumatismos y escoriaciones severas en el cuerpo del músico tras el ataque sufrido. Mientras permanecía internado, el hombre recibió hidratación por vía intravenosa hasta recuperar la lucidez y los profesionales le otorgaron el alta médica cerca del mediodía.

El violinista había regresado a su vivienda situada en el barrio Herrera El Alto para descansar junto a su familia.

Sin embargo, pasadas las 20 horas, su hija regresó al domicilio y encontró a su padre sin vida en el interior de la propiedad . Ante este escenario, la Policía y el fiscal de turno se presentaron en la escena junto con peritos de la División Criminalística para iniciar las primeras actuaciones mientras que la Justicia ordenó la realización inmediata de una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer el origen del deceso.

El violinista falleció, pero todavía se investiga el móvil del caso. NoticiasArgentinas

La investigación judicial, la detención de la sospechosa y el posible caso penal

Tras el hallazgo del cuerpo, la Unidad Fiscal a cargo de Gustavo Montenegro abrió una investigación rigurosa para establecer responsabilidades penales.

Las autoridades policiales arrestaron a una mujer identificada como Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien fue localizada por los efectivos en un edificio abandonado de la zona. Además, las pesquisas detectaron que el músico ya había denunciado a la misma sospechosa en agosto pasado por un presunto robo.

En el marco de la causa judicial, la fiscalía analiza si existe una relación directa entre las agresiones físicas denunciadas y el posterior fallecimiento del artista. Mientras se aguardan los resultados definitivos de la autopsia, la imputada quedó formalmente detenida a disposición de los tribunales ordinarios.

Las autoridades continúan recolectando testimonios de vecinos y peritando elementos secuestrados para cerrar el expediente penal.