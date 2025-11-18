En esta noticia ¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Diciembre llegará con excelentes noticias para los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. En este mes, los haberes recibirán un aumento del 2,34%, el línea con el dato de inflación de octubre.

Además, los jubilados y pensionados recibirán un bono de $ 70.000, junto con la segunda cuota el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, el cual representa la mitad del mejor sueldo recibido entre julio y diciembre.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.

La segunda cuota del SAC se acredita en la misma fecha de cobro que la prestación principal , siguiendo el calendario de pagos de diciembre publicado por el organismo.

NA

Este pago extra le corresponde a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?

A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Este se desarrollará de la siguiente manera:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.

Los jubilados de Córdoba cobran el último día hábil del mes. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.

¿Cuánto se cobrará por la AUH y SUAF en diciembre 2025?

Los haberes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo quedarán conformados de la siguiente manera: