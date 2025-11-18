En esta noticia
Diciembre llegará con excelentes noticias para los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. En este mes, los haberes recibirán un aumento del 2,34%, el línea con el dato de inflación de octubre.
Además, los jubilados y pensionados recibirán un bono de $ 70.000, junto con la segunda cuota el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, el cual representa la mitad del mejor sueldo recibido entre julio y diciembre.
¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre?
Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes de diciembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Jubilación máxima: 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
¿Cuándo se cobra el aguinaldo?
El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.
La segunda cuota del SAC se acredita en la misma fecha de cobro que la prestación principal, siguiendo el calendario de pagos de diciembre publicado por el organismo.
Este pago extra le corresponde a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025?
A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Este se desarrollará de la siguiente manera:
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.
- Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.
¿Cuánto se cobrará por la AUH y SUAF en diciembre 2025?
Los haberes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo quedarán conformados de la siguiente manera:
- AUH: $ 122.491,72
- AUH con discapacidad: $ 398.928,24
- SUAF (primer escalón): $ 61.263,03
- SUAF por hijo con discapacidad: $ 199.471,86