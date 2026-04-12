El endurecimiento de los controles migratorios en Argentina volvió a poner el foco en una falta que puede tener consecuencias inmediatas para los extranjeros. Se trata de una irregularidad al momento de cruzar la frontera que, según la normativa vigente, puede derivar en la expulsión del país. La legislación argentina establece que cualquier persona extranjera que ingrese de manera irregular puede ser expulsada. Esto incluye no realizar el control migratorio correspondiente o cruzar por lugares no habilitados. Entre las situaciones más comunes que pueden derivar en una medida de expulsión se encuentran: Según la normativa, estos casos son considerados una infracción grave, ya que implican un ingreso por fuera del sistema legal establecido. La Ley de Migraciones N° 25.871 indica que el ingreso irregular constituye una causal suficiente para que las autoridades dispongan la expulsión del extranjero. Además, contempla que: El objetivo de la norma es garantizar que todos los ingresos se realicen bajo control estatal y dentro de los canales habilitados. En el último tiempo, el Gobierno nacional avanzó con un refuerzo de los controles en fronteras y aeropuertos, en línea con una política migratoria más estricta. En ese contexto, en los primeros meses del año se registraron miles de casos de extranjeros que fueron rechazados en frontera o expulsados del país por distintas irregularidades, entre ellas el ingreso ilegal. Las autoridades señalaron que el foco está puesto en ordenar los flujos migratorios y evitar situaciones fuera del marco legal. Las consecuencias dependen del momento en que se detecte la falta: En ambos casos, la persona puede quedar impedida de volver a ingresar a la Argentina por un período determinado.