La compañía armamentística Patria, la mayor empresa de defensa de Finlandia —con mayoría accionaria estatal—, planea casi duplicar su capacidad productiva mediante la ampliación de su centro neurálgico con el fin de construir aún más “Dioses de la Guerra”. La urgencia es clara: tiene una cartera de pedidos de casi 2000 vehículos blindados 6x6 que debe entregar en los próximos años.

Mientras las obras avanzan con dinamita, la fábrica continúa ensamblando transportes blindados de personal 8x8 y el modelo que está revolucionando el mercado europeo: un vehículo de combate 6x6 con ruedas diseñado especialmente para condiciones árticas conocido entre los expertos en conflictos bélicos como “el Dios de la Guerra”.

Del proyecto binacional al consorcio de siete países

El desarrollo del CAVS 6x6 (Sistema Común de Vehículos Blindados, por sus siglas en inglés) comenzó en 2020 como una iniciativa conjunta entre Finlandia y Letonia. Ambos países buscaban un transporte blindado rentable, producible en serie y que permitiera la interoperabilidad entre sus fuerzas armadas.

El vehículo resultante mide 7,6 metros de largo, pesa 17 toneladas y puede transportar hasta 10 soldados además de una tripulación de dos o tres personas. Cuenta con blindaje nivel 4 según estándares OTAN, diseñado para resistir impactos directos de ametralladoras de gran calibre, explosiones de minas terrestres y artillería cercana.

Lo que inició como una colaboración bilateral se transformó rápidamente en un programa multinacional:

2022 : Suecia se suma al proyecto.

2023-2024 : Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega se incorporan.

Diciembre 2024: Alemania firma el mayor contrato por 876 vehículos (u$s 2300 millones).

Este crecimiento refleja la creciente preocupación de Europa ante las tensiones con Rusia, especialmente tras la invasión a Ucrania en 2022 y el ingreso de Finlandia a la OTAN en 2023.

Bautismo de fuego en Ucrania

Letonia ha enviado al menos 42 unidades del CAVS 6x6 a Ucrania, equipadas con ametralladoras pesadas y desplegadas en diferentes fases durante el último año . Estos vehículos han operado transportando soldados a posiciones avanzadas, atravesando la tundra y cruzando ríos mientras los protegen del fuego enemigo.

Cuenta el medio Business Insider, que visitó las instalaciones de Patria, que los representantes de la empresa no estuvieron autorizados a compartir detalles específicos sobre el desempeño del 6x6 en el campo de batalla ucraniano. Sin embargo, el interés explosivo de otros países europeos sugiere que los resultados habrían sido positivos.

La experiencia ucraniana también está influyendo en el diseño: Mikko Rantanen, director del programa de vehículos 6x6 de Patria, confirmó que están integrando sistemas antidrones como inhibidores de señal, aunque reconoció que “la amenaza de los drones está evolucionando a tal velocidad que es difícil seguirle el ritmo”.

Pedidos confirmados: casi 2000 vehículos

Los compromisos concretos de los países participantes incluyen:

Alemania : 876 vehículos en cuatro variantes (incluida una con torreta de mortero) - u$s 2300 millones.

Suecia : 415 unidades para entrega en cinco años (último pedido de 94 vehículos a u$s 1,75 millones cada uno).

Finlandia y Letonia : cerca de 500 vehículos combinados.

Dinamarca : 129 unidades ya solicitadas tras sumarse al programa en 2024.

Reino Unido y Noruega: aun negociando sus pedidos.

Estos números posicionan al CAVS 6x6 como competidor directo de otros transportes blindados con ruedas consolidados en el mercado, como el Boxer de Rheinmetall (alemán) y el Stryker de General Dynamics Land Systems (estadounidense, ampliamente usado por el ejército de EE.UU.).

“Una de las características más importantes es la rapidez con la que se pueden mover las tropas y el equipamiento a través de estas áreas”.

Interior espartano, pero funcional

El compartimento trasero del 6x6 prioriza la funcionalidad sobre el confort: asientos con estructura metálica cubiertos de tela para cinco personas por lado, con reposacabezas individuales y espacio detrás de cada asiento para equipamiento y armamento ligero.

“Por dentro, será lo suficientemente cómodo para sobrevivir fácilmente. Estamos hablando de temperaturas de varios grados centígrados”, explicó Rantanen desde el interior de uno de los vehículos, destacando el sistema de climatización que permite operar en temperaturas de hasta -40°C.

Las características técnicas incluyen:

Pantallas internas conectadas a cámaras exteriores para visibilidad 360°.

Sistema automático de supresión de incendios con extintores conectados.

Escotilla trasera para montar ametralladora o módulo de arma tripulada.

Pasillo lateral derecho que conecta el compartimento trasero con la cabina del conductor.

Caja de cambios automática en una cabina similar a la de camiones comerciales.

Anfibio y preparado para el Ártico

Una de las capacidades distintivas del CAVS 6x6 son sus hélices opcionales en la parte inferior, que le permiten transitar del terreno sólido al agua sin preparación previa. Puede cruzar ríos y lagos pequeños, aunque a una velocidad modesta de 8 km/h.

“No está destinado a ser una lancha de desembarco o un vehículo de asalto anfibio”, aclaró Rantanen, pero esta capacidad resulta fundamental en regiones con miles de pequeños lagos y marismas, como el vasto interior finlandés.

En tierra firme, el vehículo alcanza velocidades superiores a 96 km/h, cruza zanjas de 1,2 metros de ancho y supera obstáculos de aproximadamente 60 centímetros de altura.

La especialización ártica no es casual. Finlandia tiene una larga tradición en fabricación de equipamiento para climas extremos, heredada de su resistencia ante la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno (1939-1940), cuando sostuvo su defensa durante más de 100 días en nieve profunda y bosques densos.

“En invierno, es nieve. En verano, mucha tierra húmeda y áreas pantanosas”, explicó Petri Hepola, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Patria. “Una de las características más importantes es la rapidez con la que se pueden mover las tropas y el equipamiento a través de estas áreas”.