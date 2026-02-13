En un contexto de inestabilidad geopolítica internacional, un nuevo sondeo dio a conocer que gran parte de Europa y Estados Unidos considera que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. De acuerdo a la encuesta realizada por Político, cuatro de cinco democracias occidentales creen que el mundo se encamina hacia un conflicto a gran escala. Incluso, el análisis revela una fecha estremecedora: la Tercera Guerra Mundial a parece en el horizonte de los próximos cinco años. La encuesta midió la percepción ciudadana sobre seguridad global en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, revelando niveles de inquietud sin precedentes recientes en la opinión pública de estas naciones. El estudio consultó a más de 2,000 votantes por país entre el 6 y el 9 de febrero, determinando que únicamente Alemania mantiene una postura mayoritaria contraria a la probabilidad de este escenario catastrófico. En contraste, las otras cuatro naciones muestran consenso creciente sobre la inminencia del peligro, marcando un viraje notable respecto a mediciones anteriores del año pasado. Respecto a la identificación de amenazas específicas, Rusia encabeza la percepción de peligro para la estabilidad europea entre los consultados. No obstante, surge un dato inquietante sobre fisuras entre aliados: Canadá señala mayoritariamente a Estados Unidos como su principal riesgo de seguridad nacional, mientras Francia, Alemania y Reino Unido ubican a Washington como segunda amenaza por delante de China. Estados Unidos registra el mayor incremento de preocupación: el 46% de sus ciudadanos ahora considera probable o muy probable una guerra mundial antes de 2031, representando un salto de ocho puntos porcentuales desde el 38% registrado en 2025. El Reino Unido experimentó una transformación aún más dramática, pasando del 30 al 43% en idéntico período de doce meses. La ciudadanía estadounidense lidera además la percepción de involucramiento directo, seguida por británicos y franceses que anticipan participación de sus respectivos países en conflictos armados durante el próximo lustro. Este dato resulta particularmente revelador en potencias nucleares de la OTAN, donde el riesgo se siente como amenaza inmediata y no como especulación lejana. El contexto geopolítico actual alimenta estos temores con elementos concretos. La guerra total entre Rusia y Ucrania cumple cinco años sin resolución visible, mientras la administración Donald Trump ejecutó operaciones militares en múltiples escenarios incluyendo Irán, Siria, Venezuela y distintas regiones africanas, contribuyendo a la sensación de un orden internacional cada vez más inestable. Al menos uno de cada tres encuestados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá considera factible el empleo de armamento atómico en una eventual confrontación futura. Esta proporción evidencia que el temor a la destrucción nuclear ha retornado al centro de las preocupaciones occidentales después de décadas donde este riesgo parecía haberse diluido en el imaginario popular. La encuesta revela además que la autopercepción de Trump como “presidente de la paz” no resulta convincente para amplios sectores de su propio electorado estadounidense, cuyos índices de preocupación bélica aumentaron precisamente durante su gestión. Este dato sugiere una desconexión entre el discurso oficial y la percepción ciudadana sobre las políticas exteriores implementadas desde Washington en el último período.