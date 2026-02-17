La amenaza de una Tercera Guerra Mundial está más latente que nunca, con el conflicto entre Rusia, Ucrania y otras fuerzas europeas escalando. Ahora, el Kremlin apuntó contra Finlandia y Suecia, que pasaron a estar bajo amenaza de bombardeos. La participación en la OTAN de estos dos países y la cercanía de Finlandia con Rusia son vistas como una grave amenaza para el país de Putin. Las charlas de paz con Ucrania no avanzan y la influencia europea en el conflicto pone a Rusia en alerta. Mientras los bombardeos continúan, Rusia advierte a Europa que meterse en Ucrania sería cruzar la línea. Incluso, el término de la Tercera Guerra Mundial aparece mencionado. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, advirtió que Finlandia y Suecia, tras su ingreso a la OTAN, se convirtieron automáticamente en blancos militares de Rusia. El ex Primer Ministro ruso aseguró que esa nueva posición en un bloque “hostil” habilita la posibilidad de ataques, incluso con armas nucleares. Ambos países nórdicos, antes neutrales, cambiaron su estatus geopolítico al unirse a la Alianza. En ese marco, Rusia comenzó a reforzar su frontera con Finlandia y reactivó el Distrito Militar de Leningrado como respuesta directa al avance de la OTAN. El exministro de Defensa Sergei Shoigu advirtió que un despliegue de tropas occidentales en Ucrania llevaría a un enfrentamiento directo con Rusia. El experto señaló que este escenario podría escalar hasta una guerra nuclear e incluyó la posibilidad de retomar pruebas atómicas en el Ártico. Shoigu criticó la idea de una “coalición de los dispuestos” impulsada por el Reino Unido y afirmó que esos contingentes serían vistos como “fuerzas de ocupación”. Según él, la guerra en Ucrania comenzó precisamente por el intento de la OTAN de instalar infraestructura militar en territorio que Rusia considera histórico. Rusia también desestimó un plan de paz impulsado por Estados Unidos que proponía congelar el frente de batalla y reconocer el control ruso en Crimea. Moscú exige condiciones extremas, como la aceptación de su soberanía sobre territorios anexados. Aunque Putin anunció un alto al fuego del 8 al 10 de mayo de 2025 por el Día de la Victoria, Ucrania y analistas lo calificaron de maniobra táctica. La misma noche del anuncio, Rusia lanzó más de 100 drones contra varias regiones ucranianas, causando víctimas civiles.