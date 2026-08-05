Confirmado | Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana en el pasaporte a los ciudadanos mexicanos que completen un formulario.

El Formulario DSP-150, conocido como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, es un documento destinado a ciudadanos mexicanos que viajan temporalmente a Estados Unidos.

Aunque en algunos casos puede utilizarse sin presentar otro visado por separado, es importante aclarar que la DSP-150 es un documento de visitante B1/B2, además de funcionar como tarjeta de cruce fronterizo.

El documento se emite en una tarjeta laminada, similar en tamaño a una tarjeta de crédito, e incorpora elementos gráficos y tecnológicos de seguridad.

Qué es la Border Crossing Card DSP-150

La DSP-150 combina dos documentos migratorios:

Tarjeta de Cruce Fronterizo , conocida como BCC.

Visa de visitante B1/B2, utilizada para viajes temporales por turismo o negocios. , utilizada para viajes temporales por turismo o negocios.

Por este motivo, no es correcto afirmar que permite ingresar a Estados Unidos “sin visa”. La persona que posee una Border Crossing Card ya cuenta con una visa B1/B2 válida, integrada en la misma tarjeta.

La BCC puede utilizarse para viajar hasta la fecha de vencimiento impresa en la parte frontal. Generalmente tiene una vigencia de 10 años desde su expedición, aunque existen condiciones diferentes para algunos menores de edad.

Fuente: archivo.

Quiénes pueden solicitar el Formulario DSP-150

La Border Crossing Card se expide únicamente a personas que sean ciudadanas y residentes de México.

Los solicitantes deben cumplir con los criterios aplicables a las visas B1 y B2. También deben demostrar que el viaje será temporal y que no tienen intención de permanecer de forma permanente en Estados Unidos.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano mexicano y residir en México.

Cumplir los criterios de elegibilidad para una visa B1 o B2.

Planear una estancia en Estados Unidos de no más de seis meses .

Demostrar vínculos con México que respalden el regreso después del viaje.

Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de presentar la solicitud.

El trámite debe realizarse mediante los procedimientos establecidos por las secciones consulares de Estados Unidos en México.

Cuánto dura y qué pasa con los menores de edad

La DSP-150 normalmente tiene una vigencia de 10 años, salvo en determinados casos relacionados con menores de 15 años.

Los niños mexicanos menores de esa edad pueden acceder a una tarifa reducida cuando al menos uno de sus padres posee una BCC vigente o está solicitando una.

Cuando se paga la tarifa reducida, la tarjeta vence al cumplir el menor 15 años. En cambio, si se abona la tarifa completa, puede emitirse con la vigencia general de 10 años.

La fecha válida para viajar es la que aparece impresa en la parte frontal de la tarjeta, por lo que debe revisarse antes de iniciar cualquier traslado hacia Estados Unidos.