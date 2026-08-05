Entre las últimas medidas de la política migratoria que impulsa la administración de Donald Trump se encuentra un programa que permite exigir una fianza de hasta 20.000 dólares a ciertos solicitantes de visas de no inmigrante.

La medida se aplicaría únicamente sobre 50 países que fueron seleccionados por el Departamento de Estado y no será una medida automática, sino que se evaluará caso por caso.

Estados Unidos cobrará hasta 20,000 dólares: ¿Qué es programa de fianza para visas?

El Programa de Fianza para Visas (Visa Bond Program) es un nuevo mecanismo del Departamento de Estado que permitirá a los funcionarios consulares exigir un depósito reembolsable como condición para otorgar visas de no inmigrante:

Visa B1 : negocios.

Visa B2: turismo.

El objetivo es reducir los casos de personas que permanecen dentro del país cuando su periodo de estadía autorizado venció . Si el viajero cumple con las condiciones de la visa, la fianza se devuelve.

El Programa de Fianza para Visas (Visa Bond Program) es un nuevo mecanismo del Departamento de Estado que permitirá a los funcionarios consulares exigir un depósito reembolsable como condición para otorgar visas de no inmigrante. El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

¿Cómo funciona el mecanismo de este programa?

El programa funciona de las siguiente manera:

El solicitante presenta el formulario y documentación correspondiente para la visa B1/B2. El funcionario evalúa durante la entrevista consular si corresponde exigir una fianza. Si la considera necesaria, el solicitante tendrá que depositar una garantía previo a recibir la visa. La fianza puede ser de: 10.000 dólares. 15.000 dólares. 20.000 dólares . Cuando se termina el viaje, si se cumplieron con las normas migratorias, el deposito es reembolsado. Si se incumple con lo establecido por la visa, el Gobierno estadounidense podrá confiscar el depósito.

¿Qué países serán alcanzados por esta medida de Estados Unidos?

Entre los países seleccionados por el Departamento de Estado se encuentran:

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Yibuti

Etiopía

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bisáu

Lesoto

Malawi

Mauritania

Mauricio

Mozambique

Namibia

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Zambia

Zimbabue

Bangladés

Bután

Camboya

Georgia

República Kirguisa

Mongolia

Nepal

Tayikistán

Turkmenistán

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Granada

Nicaragua

Venezuela

Fiyi

Papúa Nueva Guinea

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Esto se debe a distintos factores como tasas más alta de permanencia tras el vencimiento de la visa, dificultades para verificar los antecedentes y otras consideraciones de seguridad e integridad migratoria.